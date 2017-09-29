«ВИМ-Авиа» договорилась с лизинговыми компаниями о сохранении всех самолетов

За трое суток менеджмент
«ВИМ-Авиа» провел встречи с представителями собственников воздушных судов, которые находятся у компании в операционном лизинге. После переговоров все воздушные суда «ВИМ-Авиа» пока остаются под оперативным управлением перевозчика.
Представитель «ВИМ-Авиа»: «В основном это крупные иностранные компании, в частности, „Ситибанк“, Veling, MCAP. Переговоры прошли в конструктивном русле. Лизингодатели с пониманием отнеслись к ситуации, в которой оказалась компания, и выразили готовность поддержать ее в этот сложный момент».
По словам представителя «ВИМ-Авиа», лизингодатели изучили представленный план вывода компании из кризиса и считают его реалистичным и разумным.
Представитель «ВИМ-Авиа»: «Все воздушные суда остаются под оперативным управлением „ВИМ-Авиа“, несмотря на некоторые просрочки выплат лизинговых платежей».
В авиакомпании уверены, что отзыв или мораторий на использование бортов на этом этапе привел бы к дальнейшему ухудшению финансового положения компании и мог бы сделать процесс необратимым, передает РИА Новости.
На 29 сентября «ВИМ-Авиа» планирует выполнить около 30 рейсов. За минувшие сутки удалось перевезти 2,5 тысячи человек. Всего из-за рубежа за несколько дней вернулись уже почти 9 тысяч россиян, остаются за границей выше 30 тысяч наших соотечественников.
Максим Соколов, министр транспорта РФ: «Я на прямой связи нахожусь с губернаторами и главами субъектов Дальнего Востока. Могу сказать, что по этому направлению основные проблемы решены. Напряженность остается, но она будет ликвидирована буквально в текущие сутки. Самым напряженным направлением является Турция. Там находятся порядка 6 тысяч пассажиров».
В понедельник авиакомпания официально признала, что не может продолжить работу в связи с финансовой ситуацией и прекращает выполнять чартерные перевозки. Долги «ВИМ-Авиа» за услуги, топливо, аэропортовое и наземное обслуживание полетов достигает 1,3 миллиарда рублей.
По словам представителя «ВИМ-Авиа», лизингодатели изучили представленный план вывода компании из кризиса и считают его реалистичным и разумным.
Представитель «ВИМ-Авиа»: «Все воздушные суда остаются под оперативным управлением „ВИМ-Авиа“, несмотря на некоторые просрочки выплат лизинговых платежей».
В авиакомпании уверены, что отзыв или мораторий на использование бортов на этом этапе привел бы к дальнейшему ухудшению финансового положения компании и мог бы сделать процесс необратимым, передает РИА Новости.
На 29 сентября «ВИМ-Авиа» планирует выполнить около 30 рейсов. За минувшие сутки удалось перевезти 2,5 тысячи человек. Всего из-за рубежа за несколько дней вернулись уже почти 9 тысяч россиян, остаются за границей выше 30 тысяч наших соотечественников.
Максим Соколов, министр транспорта РФ: «Я на прямой связи нахожусь с губернаторами и главами субъектов Дальнего Востока. Могу сказать, что по этому направлению основные проблемы решены. Напряженность остается, но она будет ликвидирована буквально в текущие сутки. Самым напряженным направлением является Турция. Там находятся порядка 6 тысяч пассажиров».
В понедельник авиакомпания официально признала, что не может продолжить работу в связи с финансовой ситуацией и прекращает выполнять чартерные перевозки. Долги «ВИМ-Авиа» за услуги, топливо, аэропортовое и наземное обслуживание полетов достигает 1,3 миллиарда рублей.
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