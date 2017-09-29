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    Саундтрек к фильму «Легенда о Коловрате» записывали по обе стороны океана. кино, музыка и музыканты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСаундтрек к фильму «Легенда о Коловрате» записывали по обе стороны океана

    Саундтрек к фильму «Легенда о Коловрате» записывали по обе стороны океана

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    Саундтрек к фильму «Легенда о Коловрате» записывали по обе стороны океана

    Саундтрек к фильму «Легенда о Коловрате» записывали по обе стороны океана

    Саундтрек к фильму «Легенда о Коловрате» записывали по обе стороны океана

      В одной из московских студий записали песню к саундтреку фильма «Легенда о Коловрате», который выйдет уже в ноябре.

      Автором музыки стал вокалист группы System of a Down Серж Танкян. Картина в жанре фэнтези рассказывает об одном из самых драматичных событий в истории нашей страны — нашествии хана Батыя на Русь.

      Дуэт Сержа Танкяна и Екатерины Иванчиковой из группы «Айова» записывали частями. Танкян свою партию исполнил в Лос-Анджелесе, Екатерина подпевала уже в Москве.

      Песня прозвучит на фоне рассказа о подвиге боярина Евпатия Коловрата, который стал героем «Повести о разорении Рязани Батыем». По словам создателей картины, таких легенд на экране ещё не было.

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