Саундтрек к фильму «Легенда о Коловрате» записывали по обе стороны океана

В одной из московских студий записали песню к саундтреку фильма «Легенда о Коловрате», который выйдет уже в ноябре.

Автором музыки стал вокалист группы System of a Down Серж Танкян. Картина в жанре фэнтези рассказывает об одном из самых драматичных событий в истории нашей страны — нашествии хана Батыя на Русь.



Дуэт Сержа Танкяна и Екатерины Иванчиковой из группы «Айова» записывали частями. Танкян свою партию исполнил в Лос-Анджелесе, Екатерина подпевала уже в Москве.



Песня прозвучит на фоне рассказа о подвиге боярина Евпатия Коловрата, который стал героем «Повести о разорении Рязани Батыем». По словам создателей картины, таких легенд на экране ещё не было.