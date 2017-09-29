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Деловое утро НТВ

    На Камчатке задержан глава регионального УМВД

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    • Фото: 41.мвд.рф
    На Камчатке задержан глава регионального УМВД

    На Камчатке задержан глава регионального УМВД

    На Камчатке задержан глава регионального УМВД
  • Фото: 41.мвд.рф

    • Начальник УМВД России по Камчатскому краю Александр Сидоренко задержан сотрудниками ФСБ и отправлен в Хабаровск для дачи показаний.

    Сидоренко задержали в аэропорту, когда тот вернулся из отпуска. Его сразу же отправили в Хабаровск, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

    В региональных УМВД, УФСБ и СУСК официально данную информацию не подтверждают и не опровергают. На официальном сайте камчатского управления полиции Александр Сидоренко исчез из списка руководящего состава ведомства.

    По информации местных СМИ, 54-летнего генерал-майора могли задержать по делу о махинациях при строительстве вертолетной площадки Халактырского аэропорта в Петропавловске-Камчатском.

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