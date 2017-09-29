На Камчатке задержан глава регионального УМВД

Начальник УМВД России по Камчатскому краю Александр Сидоренко задержан сотрудниками ФСБ и отправлен в Хабаровск для дачи показаний.
Сидоренко задержали в аэропорту, когда тот вернулся из отпуска. Его сразу же отправили в Хабаровск, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
В региональных УМВД, УФСБ и СУСК официально данную информацию не подтверждают и не опровергают. На официальном сайте камчатского управления полиции Александр Сидоренко исчез из списка руководящего состава ведомства.
По информации местных СМИ, 54-летнего генерал-майора могли задержать по делу о махинациях при строительстве вертолетной площадки Халактырского аэропорта в Петропавловске-Камчатском.
В региональных УМВД, УФСБ и СУСК официально данную информацию не подтверждают и не опровергают. На официальном сайте камчатского управления полиции Александр Сидоренко исчез из списка руководящего состава ведомства.
По информации местных СМИ, 54-летнего генерал-майора могли задержать по делу о махинациях при строительстве вертолетной площадки Халактырского аэропорта в Петропавловске-Камчатском.
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