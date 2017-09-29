Россияне боятся высоких цен и международных конфликтов

Список вещей, которых мы боимся больше всего, составили социологи. Они отмечают — по многим пунктам уровень тревожности, который весной заметно рос, за лето снизился.

На первом месте у россиян боязнь высоких цен, хотя тех, кто больше всего страшится подорожания, стало намного меньше. Не исключено, что сыграло роль сезонное понижение цен. На втором месте страх международных конфликтов, но и этого мы стали опасаться гораздо реже. А вот страх за собственное здоровье и неуверенность в своевременной медицинской помощи остался почти так же силен.



Примерно так же серьезно россияне относятся к разгулу преступности. Гораздо меньше беспокоят нас возможные конфликты внутри страны. И еще меньше — сокращение зарплат и потеря работы.



Семейные конфликты и проблемы традиционно занимают в списке страхов последнюю строчку. Может быть, потому, что с этой бедой все-таки каждый здравомыслящий человек в состоянии справиться самостоятельно.