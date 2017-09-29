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    Россияне боятся высоких цен и международных конфликтов. войны и вооруженные конфликты, рейтинги, тарифы и цены. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРоссияне боятся высоких цен и международных конфликтов

    Россияне боятся высоких цен и международных конфликтов

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    Россияне боятся высоких цен и международных конфликтов

    Россияне боятся высоких цен и международных конфликтов

    Россияне боятся высоких цен и международных конфликтов

      Список вещей, которых мы боимся больше всего, составили социологи. Они отмечают — по многим пунктам уровень тревожности, который весной заметно рос, за лето снизился.

      На первом месте у россиян боязнь высоких цен, хотя тех, кто больше всего страшится подорожания, стало намного меньше. Не исключено, что сыграло роль сезонное понижение цен. На втором месте страх международных конфликтов, но и этого мы стали опасаться гораздо реже. А вот страх за собственное здоровье и неуверенность в своевременной медицинской помощи остался почти так же силен.

      Примерно так же серьезно россияне относятся к разгулу преступности. Гораздо меньше беспокоят нас возможные конфликты внутри страны. И еще меньше — сокращение зарплат и потеря работы.

      Семейные конфликты и проблемы традиционно занимают в списке страхов последнюю строчку. Может быть, потому, что с этой бедой все-таки каждый здравомыслящий человек в состоянии справиться самостоятельно.

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