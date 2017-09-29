Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
    Безусловный противник: зачем в США пишут методички по войне с Россией. США, армии мира, армия и флот РФ, спецрепортаж Итогов дня. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВБезусловный противник: зачем в США пишут методички по войне с Россией

    Безусловный противник: зачем в США пишут методички по войне с Россией

    комментировать
    Безусловный противник: зачем в США пишут методички по войне с Россией

    Безусловный противник: зачем в США пишут методички по войне с Россией

    Безусловный противник: зачем в США пишут методички по войне с Россией

      Враг — Россия: США обозначили противника. Почему опять не унять американскую военщину? Как утекла в сеть секретная методичка о борьбе с Россией? И так ли уж наивна эта тайная инструкция?

      В Сеть утекла подробная инструкция о том, как США воевать с Россией. В 68-страничном отчете — анализ сильных и слабых сторон уже безусловного противника, тактико-технических характеристик оружия и морального духа солдат. Есть даже карты с рекомендациями на случай прямого столкновения американцев с русскими.

      Авторы учебника, конечно, не брезгуют ни «Википедией», ни похвалой русским — мол, освоили беспилотники, могут ставить помехи и дезориентировать врага. С наивной прямолинейностью они восхищаются операцией в Крыму и на полном серьезе разбирают «российское присутствие на Украине».

      В Пентагоне от сомнительного документа конечно же, открестились. Исследование, мол, проводилось частной компанией. А значит, носит исключительно рекомендательный характер. Но российских дипломатов в США это обеспокоило не на шутку.

      Подробности — в специальном репортаже «Итогов дня».

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru