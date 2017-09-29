Безусловный противник: зачем в США пишут методички по войне с Россией

Враг — Россия: США обозначили противника. Почему опять не унять американскую военщину? Как утекла в сеть секретная методичка о борьбе с Россией? И так ли уж наивна эта тайная инструкция?

В Сеть утекла подробная инструкция о том, как США воевать с Россией. В 68-страничном отчете — анализ сильных и слабых сторон уже безусловного противника, тактико-технических характеристик оружия и морального духа солдат. Есть даже карты с рекомендациями на случай прямого столкновения американцев с русскими.



Авторы учебника, конечно, не брезгуют ни «Википедией», ни похвалой русским — мол, освоили беспилотники, могут ставить помехи и дезориентировать врага. С наивной прямолинейностью они восхищаются операцией в Крыму и на полном серьезе разбирают «российское присутствие на Украине».



В Пентагоне от сомнительного документа конечно же, открестились. Исследование, мол, проводилось частной компанией. А значит, носит исключительно рекомендательный характер. Но российских дипломатов в США это обеспокоило не на шутку.



Подробности — в специальном репортаже «Итогов дня».