«Зенит» выиграл у «Реала Сосьедад» в Лиге Европы

Петербургский «Зенит» одержал победу над «Реалом Сосьедад» в матче группового этапа Лиги Европы.
Матч, который проходил на стадионе «Крестовский», завершился со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе питерцев дубль оформил Кокорин (24, 60), также отличился Ригони (5). У гостей гол забил на 41-й минуте Льоренте.
Все! 3:1! С победой, сине-бело-голубые! #ЗенитРеалСосьедад— ФК «Зенит» (@zenit_spb) 28 сентября 2017 г.
Билеты на следующий домашний матч «Зенита»: https://t.co/hYJmAHNEea pic.twitter.com/Fb7lctMmdR
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