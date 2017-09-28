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    «Зенит» выиграл у «Реала Сосьедад» в Лиге Европы

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    • Фото: РИА Новости, Алексей Даничев
    «Зенит» выиграл у «Реала Сосьедад» в Лиге Европы

    «Зенит» выиграл у «Реала Сосьедад» в Лиге Европы

    «Зенит» выиграл у «Реала Сосьедад» в Лиге Европы
  • Фото: РИА Новости, Алексей Даничев

    • Петербургский «Зенит» одержал победу над «Реалом Сосьедад» в матче группового этапа Лиги Европы.

    Матч, который проходил на стадионе «Крестовский», завершился со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе питерцев дубль оформил Кокорин (24, 60), также отличился Ригони (5). У гостей гол забил на 41-й минуте Льоренте.

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