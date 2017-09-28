Старинному лютеранскому храму Петербурга исполняется 285

Знаковый юбилей готовятся отметить прихожане церкви святого Михаила на Васильевском острове.

Один из старейших лютеранских приходов Петербурга готовится отпраздновать 285 лет со дня образования. Состоящие в нем верующие собираются в одном из самых известных и красивых зданий на Васильевском острове — в кирхе на Среднем проспекте.



Однако само строение гораздо моложе. Оно было возведено в 1876-м. Зато 1 октября вместе с очередной годовщиной создания прихода лютеране отметят четверть века с того момента, как собор был возвращен верующим.



В советское время в нем располагался склад, а затем фабрика «Спорт». В эти годы богослужебный зал и был разделен на три этажа. Скромные пожертвования прихожан пока не позволяют лютеранскому приходу даже помышлять вернуть храму прежний величественный интерьер.



Кстати, в небольшой по сравнению с историческим богослужебный зал 1 октября в церкви Святого Михаила приглашают всех желающих. Там помимо воскресной службы пройдет лекция об истории прихода, небольшая экскурсия по храму и праздничное чаепитие. Для участия в них исповедовать лютеранство вовсе необязательно.