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    Житель Вологды дал полихачить на петербургском «кольце» своему маленькому сыну. КАД, Санкт-Петербург, автомобили, дети и подростки, соцсети. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЖитель Вологды дал полихачить на петербургском «кольце» своему маленькому сыну

    Житель Вологды дал полихачить на петербургском «кольце» своему маленькому сыну

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    Житель Вологды дал полихачить на петербургском «кольце» своему маленькому сыну

    Житель Вологды дал полихачить на петербургском «кольце» своему маленькому сыну

    Житель Вологды дал полихачить на петербургском «кольце» своему маленькому сыну

      В питерских соцсетях обсуждают, как этим утром несовершеннолетний на скорости свыше 140 километров в час ехал по кольцевой автодороге. Очевидцы сняли происходящее на телефоны.

      Отмечается, что проезжавших рядом водителей насторожило, как «Лада» с вологодскими номерами виляла из стороны в сторону. А когда подъехали ближе, увидели на водительском кресле мальчика, который сидел на коленях у отца.

      При этом он сосредоточенно смотрел на дорогу, обхватив руль двумя руками, и щурился от солнца. Водители попытались остановить взрослого автовладельца, но это оказалось не так просто. Лишь заметив, что машину фотографируют, отец перестроился в крайний правый ряд.

      Не исключено, что теперь владельцу машины грозит двойной штраф — за передачу управления ребенку и за то, что сам несовершеннолетний сел за руль. Водить автомобиль разрешается с 18 лет, а в сопровождении инструктора — с 16. ГИБДД начало проверку ситуации, личность водителя устанавливается.

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