Первый снег в Москве выпадет в ближайшие дни

Появление первого мокрого снега возможно в Москве в ближайшие несколько дней, особенно в ночные и утренние часы.
Как заявила РИА Новости главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова, «не исключено, что первые снежинки могут закружить в ближайшие дни, пятницу и субботу, когда у нас прогнозируются осадки».
Марина Макарова: «Температура для этого уже достаточно низкая, особенно ночью или в утренние часы. И если низкая температура совпадет с осадками, то возможны первые снежинки. Но точно спрогнозировать такое сложно».
По ее словам, бабье лето закончилось и началась золотая осень. При этом погоду на следующей неделе будет определять антициклон, которому сопутствуют ветер, осадки и влажность.
Марина Макарова: «Но это еще не зима, совершенно нормальное явление, когда волны тепла сменяются волнами холода. И если в предстоящие дни температура будет немного ниже нормы, это не страшно. Впереди обязательно еще будут периоды потепления».
По прогнозу погодного ведомства, в ближайшие дни ночью в Москве плюс 4–7 градусов, по области 1–7. Днем в Москве 8–11, в Подмосковье 6–11 градусов. В воскресенье облаков станет меньше, ночью воздух остынет в Москве до 0–2 градусов, по области — до минус 3 — плюс 2 градусов. Днем максимальная температура в столице 8–10 градусов, в Подмосковье 6–11. В начале новой недели погода существенно не изменится.
Марина Макарова: «Температура для этого уже достаточно низкая, особенно ночью или в утренние часы. И если низкая температура совпадет с осадками, то возможны первые снежинки. Но точно спрогнозировать такое сложно».
По ее словам, бабье лето закончилось и началась золотая осень. При этом погоду на следующей неделе будет определять антициклон, которому сопутствуют ветер, осадки и влажность.
Марина Макарова: «Но это еще не зима, совершенно нормальное явление, когда волны тепла сменяются волнами холода. И если в предстоящие дни температура будет немного ниже нормы, это не страшно. Впереди обязательно еще будут периоды потепления».
По прогнозу погодного ведомства, в ближайшие дни ночью в Москве плюс 4–7 градусов, по области 1–7. Днем в Москве 8–11, в Подмосковье 6–11 градусов. В воскресенье облаков станет меньше, ночью воздух остынет в Москве до 0–2 градусов, по области — до минус 3 — плюс 2 градусов. Днем максимальная температура в столице 8–10 градусов, в Подмосковье 6–11. В начале новой недели погода существенно не изменится.
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