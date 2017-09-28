Минобороны опровергло сообщения о гибели российских военных в Сирии

В Минобороны РФ не подтвердили данные о гибели и захвате в плен российских военнослужащих в Сирии.
Ранее в СМИ появилась информация о пленении двух российских военнослужащих и гибели одного солдата в провинции Дэйр-эз-Зор. По словам представителя ведомства, все военнослужащие, находящиеся в арабской стране, живы и выполняют поставленные руководством задачи, сообщает «Интерфакс».
Представитель российской авиабазы Хмеймим: «Никаких инцидентов, связанных с захватом в плен или потерями военнослужащих Вооруженных сил РФ в провинции Дэйр-эз-Зор или в других районах Сирии, не было».
Представитель российской авиабазы Хмеймим: «Никаких инцидентов, связанных с захватом в плен или потерями военнослужащих Вооруженных сил РФ в провинции Дэйр-эз-Зор или в других районах Сирии, не было».
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