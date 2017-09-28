Улицы разбитых фонарей — 16
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Улицы разбитых фонарей — 16

    Минобороны опровергло сообщения о гибели российских военных в Сирии

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    Минобороны опровергло сообщения о гибели российских военных в Сирии

    Минобороны опровергло сообщения о гибели российских военных в Сирии

    В Минобороны РФ не подтвердили данные о гибели и захвате в плен российских военнослужащих в Сирии.

    Ранее в СМИ появилась информация о пленении двух российских военнослужащих и гибели одного солдата в провинции Дэйр-эз-Зор. По словам представителя ведомства, все военнослужащие, находящиеся в арабской стране, живы и выполняют поставленные руководством задачи, сообщает «Интерфакс».

    Представитель российской авиабазы Хмеймим: «Никаких инцидентов, связанных с захватом в плен или потерями военнослужащих Вооруженных сил РФ в провинции Дэйр-эз-Зор или в других районах Сирии, не было».

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