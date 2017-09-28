Автомобиль въехал в группу детей в Риге: фото с места

В столице Латвии выясняют обстоятельства ДТП, в котором пострадали трое детей.

30-летний водитель не справился с управлением и вылетел на тротуар, по которому шли воспитанники детского сада.



В результате наезда травмы получили трое детей, пострадавшие были госпитализированы. У них — сотрясение мозга и травмы конечностей. По предварительным данным, состояние дошкольников стабильное. Медицинская помощь также была оказана водителю автомобиля.



Отмечается, что мужчина потерял контроль над управлением машиной из-за проблем со здоровьем.