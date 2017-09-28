Улицы разбитых фонарей — 16
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Улицы разбитых фонарей — 16

    Автомобиль въехал в группу детей в Риге: фото с места

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    • Фото: rus.delfi.lv
    Автомобиль въехал в группу детей в Риге: фото с места

    Автомобиль въехал в группу детей в Риге: фото с места

    Автомобиль въехал в группу детей в Риге: фото с места
  • Фото: rus.delfi.lv

    • В столице Латвии выясняют обстоятельства ДТП, в котором пострадали трое детей.

    30-летний водитель не справился с управлением и вылетел на тротуар, по которому шли воспитанники детского сада.

    В результате наезда травмы получили трое детей, пострадавшие были госпитализированы. У них — сотрясение мозга и травмы конечностей. По предварительным данным, состояние дошкольников стабильное. Медицинская помощь также была оказана водителю автомобиля.

    Отмечается, что мужчина потерял контроль над управлением машиной из-за проблем со здоровьем.

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