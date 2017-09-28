Улицы разбитых фонарей — 16
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Улицы разбитых фонарей — 16

    Уфологи назвали сроки вторжения инопланетян на Землю

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    Уфологи назвали сроки вторжения инопланетян на Землю

    Уфологи назвали сроки вторжения инопланетян на Землю

    По данным экспертов, нашу планету через пару месяцев могут посетить гости из космоса.

    Уфологами были замечены неопознанные летающие объекты, направляющиеся к нашей планете. По данным специалистов, инопланетяне готовят враждебную атаку на Землю.

    Сообщается, что корабли пришельцев ранее меняли свое направление, но некоторые все еще продолжают путь к Земле. Самый крупный из этих объектов может достигать до 4000 квадратных метров.

    Вторжение, как считают уфологи, произойдет в декабре этого года, сообщает НСН.

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