Уфологи назвали сроки вторжения инопланетян на Землю

По данным экспертов, нашу планету через пару месяцев могут посетить гости из космоса.
|
3259
Уфологами были замечены неопознанные летающие объекты, направляющиеся к нашей планете. По данным специалистов, инопланетяне готовят враждебную атаку на Землю.
Сообщается, что корабли пришельцев ранее меняли свое направление, но некоторые все еще продолжают путь к Земле. Самый крупный из этих объектов может достигать до 4000 квадратных метров.
Вторжение, как считают уфологи, произойдет в декабре этого года, сообщает НСН.
Сообщается, что корабли пришельцев ранее меняли свое направление, но некоторые все еще продолжают путь к Земле. Самый крупный из этих объектов может достигать до 4000 квадратных метров.
Вторжение, как считают уфологи, произойдет в декабре этого года, сообщает НСН.
Комментарии