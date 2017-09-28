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    На питерской КАД в результате ДТП пенсионер чудом выбрался из вспыхнувших «Жигулей». ДТП, КАД, Санкт-Петербург. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНа питерской КАД в результате ДТП пенсионер чудом выбрался из вспыхнувших «Жигулей»

    На питерской КАД в результате ДТП пенсионер чудом выбрался из вспыхнувших «Жигулей»

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    • Фото: zebryza /vk.com
    На питерской КАД в результате ДТП пенсионер чудом выбрался из вспыхнувших «Жигулей»

    На питерской КАД в результате ДТП пенсионер чудом выбрался из вспыхнувших «Жигулей»

    На питерской КАД в результате ДТП пенсионер чудом выбрался из вспыхнувших «Жигулей»
    • Фото: zebryza /vk.com

      • Крупная авария случилась утром на кольцевой автодороге в Петербурге.

      Девять автомобилей пострадали в результате ДТП недалеко от развязки с Мурманским шоссе, одна из машин сгорела. По словам очевидцев, «Жигули», в салоне которых находился пенсионер, стояли на «аварийке», когда в них со стороны бензобака врезалась «Газель».

      От удара ВАЗ перевернулся и вспыхнул. Водитель успел выбраться из легковушки. По принципу домино в аварию оказались вовлечены еще семь машин. К моменту приезда пожарных «Жигули» полностью выгорели. Одному человеку понадобилась помощь медиков. Из-за ДТП образовалась пробка длиной более шести километров.

      А около 13 часов на Мурманском шоссе перед съездом в поселок имени Морозова перевернулся молоковоз. Большегруз с цистерной практически полностью перекрыл движение в обоих направлениях.

      К счастью, водитель молоковоза не пострадал. Сотрудникам МЧС понадобилось несколько часов, чтобы справиться с последствиями аварии и освободить проезжую часть от обломков.

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