На питерской КАД в результате ДТП пенсионер чудом выбрался из вспыхнувших «Жигулей»

Крупная авария случилась утром на кольцевой автодороге в Петербурге.

Девять автомобилей пострадали в результате ДТП недалеко от развязки с Мурманским шоссе, одна из машин сгорела. По словам очевидцев, «Жигули», в салоне которых находился пенсионер, стояли на «аварийке», когда в них со стороны бензобака врезалась «Газель».



От удара ВАЗ перевернулся и вспыхнул. Водитель успел выбраться из легковушки. По принципу домино в аварию оказались вовлечены еще семь машин. К моменту приезда пожарных «Жигули» полностью выгорели. Одному человеку понадобилась помощь медиков. Из-за ДТП образовалась пробка длиной более шести километров.



А около 13 часов на Мурманском шоссе перед съездом в поселок имени Морозова перевернулся молоковоз. Большегруз с цистерной практически полностью перекрыл движение в обоих направлениях.



К счастью, водитель молоковоза не пострадал. Сотрудникам МЧС понадобилось несколько часов, чтобы справиться с последствиями аварии и освободить проезжую часть от обломков.