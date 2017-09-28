Шестерых мужчин заподозрили в убийстве китайца и изнасиловании его жены в Волгоградской области

Правоохранители задержали шесть человек по подозрению в убийстве гражданина Китайской народной республики и изнасиловании его жены в Волгоградской области.
Как сообщает СУ СК по Волгоградской области, 23 сентября в правоохранительные органы обратилась женщина, которая рассказала, что весной вместе с мужем приехала в Волгоградскую область для сезонных сельхозработ.
Из сообщения СУ СК по Волгоградской области: «Ночью 23 сентября 2017 года к ним в палатку ворвались несколько человек, среди которых был гражданин одной из стран ближнего зарубежья, арендатор соседнего участка. Злоумышленники надругались над женщиной и увезли ее супруга в неизвестном направлении».
Вскоре подозреваемых задержали, а тело похищенного мужчины нашли в зарослях камыша, недалеко от места временного проживания супругов. Все подозреваемые признались в преступлениях.
По информации областного СК, мотивом к убийству и изнасилованию стала жажда наживы: злоумышленники считали, что у фермера есть крупная сумма денег, которую он хранит в своем жилище. Однако, поняв, что в палатке денег нет, они изнасиловали женщину, а ее мужа вывезли в поле, где стали пытать. Не добившись желаемого, злоумышленники расправились с мужчиной.
Из сообщения СУ СК по Волгоградской области: «Ночью 23 сентября 2017 года к ним в палатку ворвались несколько человек, среди которых был гражданин одной из стран ближнего зарубежья, арендатор соседнего участка. Злоумышленники надругались над женщиной и увезли ее супруга в неизвестном направлении».
Вскоре подозреваемых задержали, а тело похищенного мужчины нашли в зарослях камыша, недалеко от места временного проживания супругов. Все подозреваемые признались в преступлениях.
По информации областного СК, мотивом к убийству и изнасилованию стала жажда наживы: злоумышленники считали, что у фермера есть крупная сумма денег, которую он хранит в своем жилище. Однако, поняв, что в палатке денег нет, они изнасиловали женщину, а ее мужа вывезли в поле, где стали пытать. Не добившись желаемого, злоумышленники расправились с мужчиной.
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