Режиссер Карен Оганесян поддержал юных соотечественников в проекте «Ты супер! Танцы»

В первом туре международного конкурса «Ты супер! Танцы» представлены самые разнообразные народные танцы. Армянский национальный танец покажут участники из города Гюмри Давид Айвазян и Астхик Мхитарян. Известный режиссер Карен Оганесян приехал на съемки, чтобы поддержать юных талантливых соотечественников.
Карен Оганесян подарил ребятам по новому смартфону и дал контактный номер, чтобы Давид и Астхик всегда могли обраться за помощью к знаменитому земляку.
Астхик 15 лет, девочка живет и учится в школе-интернате. С ранних лет занимается танцами, но это не единственное ее увлечение, еще она берет уроки в музыкальной школе по классу фортепиано и готовится поступить в Академию искусств на актерский факультет. 16-летний Давид тоже разносторонняя личность: помимо увлечения танцами, с детства занимается актерским мастерством и интересуется историей искусств. В этом году молодой человек поступил в Академию искусств на театральный факультет.
Карен Оганесян, режиссер: «Горжусь, очень горжусь ребятами! Самое главное, то, что они делают на сцене, делается сердцем! И это сердце чувствуется. Я на личном опыте испытал, как сложно начинать творческий путь в незнакомом городе. Хочу, чтобы Давид и Астхик знали, что в Москве у них есть земляк, который всегда поддержит. Я подарил им по телефону и дал свой номер, чтобы они могли мне позвонить в любое время».
Увидеть национальный армянский танец в исполнении Давида Айвазяна и Астхик Мхитарян, а также их встречу с режиссером Кареном Оганесяном можно будет в эту субботу, 30 сентября, в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.
Международный конкурс «Ты супер! Танцы», проводимый телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik, объединил таланты из разных уголков России и стран СНГ и Балтии и дарит детям шанс исполнить заветные мечты.
Астхик 15 лет, девочка живет и учится в школе-интернате. С ранних лет занимается танцами, но это не единственное ее увлечение, еще она берет уроки в музыкальной школе по классу фортепиано и готовится поступить в Академию искусств на актерский факультет. 16-летний Давид тоже разносторонняя личность: помимо увлечения танцами, с детства занимается актерским мастерством и интересуется историей искусств. В этом году молодой человек поступил в Академию искусств на театральный факультет.
Карен Оганесян, режиссер: «Горжусь, очень горжусь ребятами! Самое главное, то, что они делают на сцене, делается сердцем! И это сердце чувствуется. Я на личном опыте испытал, как сложно начинать творческий путь в незнакомом городе. Хочу, чтобы Давид и Астхик знали, что в Москве у них есть земляк, который всегда поддержит. Я подарил им по телефону и дал свой номер, чтобы они могли мне позвонить в любое время».
Увидеть национальный армянский танец в исполнении Давида Айвазяна и Астхик Мхитарян, а также их встречу с режиссером Кареном Оганесяном можно будет в эту субботу, 30 сентября, в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.
Международный конкурс «Ты супер! Танцы», проводимый телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik, объединил таланты из разных уголков России и стран СНГ и Балтии и дарит детям шанс исполнить заветные мечты.
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