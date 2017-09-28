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Брифинг Марии Захаровой
    В Перми 16 семей лишились крыши над головой из-за недобросовестного застройщика. жилье, Пермь, строительство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Перми 16 семей лишились крыши над головой из-за недобросовестного застройщика

    В Перми 16 семей лишились крыши над головой из-за недобросовестного застройщика

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    В Перми 16 семей лишились крыши над головой <nobr>из-за</nobr> недобросовестного застройщика

    В Перми 16 семей лишились крыши над головой из-за недобросовестного застройщика

    В Перми 16 семей лишились крыши над головой <nobr>из-за</nobr> недобросовестного застройщика

      За тем, как разрушаются мечты о собственном доме, наблюдали жители Перми. Там суд признал здание, в котором жили 16 семей с детьми, незаконным. Самострой постановили снести.

      Шесть лет назад люди за небольшие суммы купили жилплощадь в трехэтажке на окраине города. Предприниматель уверял: земля в его собственности, никаких проблем. Но в результате сразу 16 семей оказались на улице. Виной всему руководитель фирмы-застройщика Андрей Портной, которого осудили за мошенничество в особо крупном размере и отправили в колонию на пять лет.

      Следователи доказали: землю предприимчивый коммерсант взял под строительство личного коттеджа, а в итоге возвел на ней многоэтажку. Люди охотно скупали квадратные метры. Трудности возникли, когда они попытались оформить жилье в собственность.

      Татьяна Матрёхина, начальник юридического отдела администрации Орджоникидзевского районе Перми: «Все они обратились в суд с иском к этому застройщику, который продал им квартиры. Взыскано более миллиона рублей в пользу каждого».

      Только денег от осужденного бизнесмена жители так и не дождались. Обманутые семьи надеются на помощь приставов. Правда, сколько времени уйдет на то, чтобы вернуть потраченные средства, неизвестно.

      Подробности — в видеоматериале.

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