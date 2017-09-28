«Некто 1917»: в Третьяковке открыли выставку картин, созданных в эпоху революции

Выставку, которую уже называют экспозицией года, открыли в Третьяковке на Крымском Валу. Сотни картин, написанных ровно 100 лет назад. Краски осени 1917 года собирали по российским и зарубежным коллекциям.

В 1912 году поэт Велимир Хлебников публикуется в альманахе «Пощечина общественному вкусу». Там много разных стихотворений, которые и сейчас цитируют. Но никто тогда не обратил внимания на абсолютно пророческую таблицу его авторства.



Там он вспоминает даты падения разных государств — от Месопотамии до Испании — и на основе математических расчетов предполагает, что в 1917-м что-то должно произойти. Финальная строка в этой таблице — «Некто 1917».



В советских книгах об искусстве писали, что окрыленные революцией люди искусства тотчас кинулись воспроизводить ее на холсте, но это неправда. И на выставке это прекрасно видно. Дома — голодно и холодно, под окнами то стачка, то перестрелка, а художник пишет портрет друга в переливающемся барском халате.



Подробности — в видеоматериале.