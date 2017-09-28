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    «Некто 1917»: в Третьяковке открыли выставку картин, созданных в эпоху революции. выставки и музеи, история, Москва. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Некто 1917»: в Третьяковке открыли выставку картин, созданных в эпоху революции

    «Некто 1917»: в Третьяковке открыли выставку картин, созданных в эпоху революции

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    «Некто 1917»: в Третьяковке открыли выставку картин, созданных в эпоху революции

    «Некто 1917»: в Третьяковке открыли выставку картин, созданных в эпоху революции

    «Некто 1917»: в Третьяковке открыли выставку картин, созданных в эпоху революции

      Выставку, которую уже называют экспозицией года, открыли в Третьяковке на Крымском Валу. Сотни картин, написанных ровно 100 лет назад. Краски осени 1917 года собирали по российским и зарубежным коллекциям.

      В 1912 году поэт Велимир Хлебников публикуется в альманахе «Пощечина общественному вкусу». Там много разных стихотворений, которые и сейчас цитируют. Но никто тогда не обратил внимания на абсолютно пророческую таблицу его авторства.

      Там он вспоминает даты падения разных государств — от Месопотамии до Испании — и на основе математических расчетов предполагает, что в 1917-м что-то должно произойти. Финальная строка в этой таблице — «Некто 1917».

      В советских книгах об искусстве писали, что окрыленные революцией люди искусства тотчас кинулись воспроизводить ее на холсте, но это неправда. И на выставке это прекрасно видно. Дома — голодно и холодно, под окнами то стачка, то перестрелка, а художник пишет портрет друга в переливающемся барском халате.

      Подробности — в видеоматериале.

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