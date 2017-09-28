Заблудившийся пенсионер две недели бродил по лесу во Владимирской области

Пенсионер Валерий Криворучко две недели плутал в лесу, пока случайно не встретил в чаще человека.

С собой у 74-летнего грибника не было ничего: рюкзак с ножом, бутылкой воды и бутербродами он где-то оставил по забывчивости. Питался ягодами, орехами, съел несколько грибов, воду пил из ручья. Спал пенсионер на ветках орешника, расстелив их прямо под яблоней. По его словам, к исходу первой недели уже потерял счет дням и понимал, что самостоятельно дорогу к людям не найдет.



Все это время родственники Криворучко искали его где-то неподалеку, он оказался в пяти километрах от деревни. Когда его нашли, идти пенсионер уже не мог. Другой грибник вынес его на руках и вызвал МЧС.



С удивлением спасатели и медики констатировали: у пожилого грибника нет ни воспаления легких, ни обезвоживания. Выжить помогла, как они говорят, старая закалка. Родившийся в 1943 году Валерий Криворучко все свое послевоенное детство проводил в лесу. Семья жила, как и многие тогда, дарами природы.



Пока старик боролся за жизнь в лесу, его семья в поисках обходила даже болота. Под конец второй недели обратились даже к гадалкам. Внук признался, что найти деда живым почти не надеялся.



Родственники заверили Валерия Николаевича: если захочет грибов, соберут для него сами. В ближайшее время его переведут в другую больницу — поближе к дому.



Подробности — в видеоматериале.