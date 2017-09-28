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    Заблудившийся пенсионер две недели бродил по лесу во Владимирской области. Владимирская область, лес, пенсионеры, поисковые операции. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЗаблудившийся пенсионер две недели бродил по лесу во Владимирской области

    Заблудившийся пенсионер две недели бродил по лесу во Владимирской области

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    Заблудившийся пенсионер две недели бродил по лесу во Владимирской области

    Заблудившийся пенсионер две недели бродил по лесу во Владимирской области

    Заблудившийся пенсионер две недели бродил по лесу во Владимирской области

      Пенсионер Валерий Криворучко две недели плутал в лесу, пока случайно не встретил в чаще человека.

      С собой у 74-летнего грибника не было ничего: рюкзак с ножом, бутылкой воды и бутербродами он где-то оставил по забывчивости. Питался ягодами, орехами, съел несколько грибов, воду пил из ручья. Спал пенсионер на ветках орешника, расстелив их прямо под яблоней. По его словам, к исходу первой недели уже потерял счет дням и понимал, что самостоятельно дорогу к людям не найдет.

      Все это время родственники Криворучко искали его где-то неподалеку, он оказался в пяти километрах от деревни. Когда его нашли, идти пенсионер уже не мог. Другой грибник вынес его на руках и вызвал МЧС.

      С удивлением спасатели и медики констатировали: у пожилого грибника нет ни воспаления легких, ни обезвоживания. Выжить помогла, как они говорят, старая закалка. Родившийся в 1943 году Валерий Криворучко все свое послевоенное детство проводил в лесу. Семья жила, как и многие тогда, дарами природы.

      Пока старик боролся за жизнь в лесу, его семья в поисках обходила даже болота. Под конец второй недели обратились даже к гадалкам. Внук признался, что найти деда живым почти не надеялся.

      Родственники заверили Валерия Николаевича: если захочет грибов, соберут для него сами. В ближайшее время его переведут в другую больницу — поближе к дому.

      Подробности — в видеоматериале.

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