Клад старинных монет нашли в центре Москвы

О находке мэр Москвы написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».В начале апреля власти Москвы заявили, что во время подготовки к работам по программе благоустройства «Моя улица» на Бульварном кольце были обнаружены десятки артефактов возрастом от 100 до 500 лет. Среди них, в частности, были металлические пуговицы, обувные подковки и фрагменты кожаной обуви, товарные пломбы, свинцовые пули и нательные кресты, печные изразцы, а также фрагменты керамической, стеклянной, фаянсовой и фарфоровой посуды.