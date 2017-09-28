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    Клад старинных монет нашли в центре Москвы

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    Клад старинных монет нашли в центре Москвы

    Клад старинных монет нашли в центре Москвы

    Клад старинных монет нашли в центре Москвы
  • Фото: mos.ru

    • Археологи нашли старинные монеты на Нижней Радищевской улице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    О находке мэр Москвы написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».



    В начале апреля власти Москвы заявили, что во время подготовки к работам по программе благоустройства «Моя улица» на Бульварном кольце были обнаружены десятки артефактов возрастом от 100 до 500 лет. Среди них, в частности, были металлические пуговицы, обувные подковки и фрагменты кожаной обуви, товарные пломбы, свинцовые пули и нательные кресты, печные изразцы, а также фрагменты керамической, стеклянной, фаянсовой и фарфоровой посуды.

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