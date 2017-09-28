Назван город с самыми «убитыми» дорогами в России

Махачкала оказалась на последнем месте в рейтинге качества дорог городов России. Об этом сообщил эксперт проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» Дмитрий Цопов.
Как сообщает РИА Новости, в Махачкале при составлении рейтинга обнаружили самую большую яму на российских дорогах: ее глубина составила три метра, а длина — шесть.
Также на последних местах рейтинга оказались Волгоград, Владивосток, Орёл, Кондопога, Шадринск, Нальчик, Ковров, Тверь и Орск.
Самые лучшие дороги оказались в Тюмени, где обнаружили всего одну яму. В десятку лидеров также попали Майкоп, Белгород, Магнитогорск, Казань, Салават, Ханты-Мансийск, Москва, Череповец и Калининград.
Ранее сообщалось, что водители Махачкалы активно включились в голосование на сайте ОНФ «Карта убитых дорог». Сотрудники отделения Народного фронта пришли к выводу, что вождение по улицам столицы Дагестана напоминает экстремальный аттракцион.
Также на последних местах рейтинга оказались Волгоград, Владивосток, Орёл, Кондопога, Шадринск, Нальчик, Ковров, Тверь и Орск.
Самые лучшие дороги оказались в Тюмени, где обнаружили всего одну яму. В десятку лидеров также попали Майкоп, Белгород, Магнитогорск, Казань, Салават, Ханты-Мансийск, Москва, Череповец и Калининград.
Ранее сообщалось, что водители Махачкалы активно включились в голосование на сайте ОНФ «Карта убитых дорог». Сотрудники отделения Народного фронта пришли к выводу, что вождение по улицам столицы Дагестана напоминает экстремальный аттракцион.
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