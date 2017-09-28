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Брифинг Марии Захаровой

    Назван город с самыми «убитыми» дорогами в России

    3 комментария
    • Фото: Марат Маратов /vk.com
    Назван город с самыми «убитыми» дорогами в России

    Назван город с самыми «убитыми» дорогами в России

    Назван город с самыми «убитыми» дорогами в России
  • Фото: Марат Маратов /vk.com

    • Махачкала оказалась на последнем месте в рейтинге качества дорог городов России. Об этом сообщил эксперт проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» Дмитрий Цопов.

    Как сообщает РИА Новости, в Махачкале при составлении рейтинга обнаружили самую большую яму на российских дорогах: ее глубина составила три метра, а длина — шесть.

    Также на последних местах рейтинга оказались Волгоград, Владивосток, Орёл, Кондопога, Шадринск, Нальчик, Ковров, Тверь и Орск.

    Самые лучшие дороги оказались в Тюмени, где обнаружили всего одну яму. В десятку лидеров также попали Майкоп, Белгород, Магнитогорск, Казань, Салават, Ханты-Мансийск, Москва, Череповец и Калининград.

    смотретьВодители Махачкалы побили рекорд, составляя «Карту убитых дорог» России
    Водители Махачкалы побили рекорд, составляя «Карту убитых дорог» России
    Ранее сообщалось, что водители Махачкалы активно включились в голосование на сайте ОНФ «Карта убитых дорог». Сотрудники отделения Народного фронта пришли к выводу, что вождение по улицам столицы Дагестана напоминает экстремальный аттракцион.

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