«Вдали от столиц»: Google и НТВ ищут значимые идеи и необычные достижения в регионах России

Сотни россиян сегодня своим примером доказывают, что жизнь кипит и «Вдали от столиц». Так называется конкурс, в котором участвуют наши самые активные и талантливые соотечественники, те, кто меняет мир к лучшему. Всероссийскую карту «добрых дел» создает Google. Победителей выберут пользователи Интернета и жюри, куда вошел и ведущий НТВ Вадим Такменёв.
Участники конкурса ломают стереотипы. Например, занимаются серфингом на Камчатке, восстанавливают и пробуют историю на вкус, а также делают еще красивее свои города.
Участник конкурса «Вдали от столиц»: «С помощью уличного искусства мы создаем во Владивостоке благоприятную среду для жизни и творчества».
А еще конкурсанты снимают фильмы голливудского масштаба, но с куда более скромным бюджетом, производят микрофоны, которыми пользуются мировые рок-звезды, помогают обездоленным. Их идеи меняют жизнь к лучшему. И они убеждены: чтобы стать признанными и востребованными, совсем не обязательно покорять Москву и Петербург. «Вдали от столиц» — масштабный проект самого большого в мире поисковика Google при поддержке Агентства стратегических инициатив.
Дмитрий Кузнецов, директор Google по маркетингу в России: «У нас нет особых требований для потенциальных участников проекта, это может быть любой человек, который проявляет активность в своем городе, деревне, поселке. Главное, чтобы это было нужно для того места, где он живет, приносило пользу».
Тем, кто готов открыть новое вдали от столиц, найдется место на базе карт и поиска Google. Финалистов выберет жюри, в состав которого вошли известные телеведущие, деятели искусства, бизнесмены.
За две недели на карте проекта «Вдали от столиц» уже отметились десятки регионов России — от Калининграда до Камчатки. Всего есть семь категорий: туризм, ремесло, обучение, соцобслуживание, спорт и здоровый образ жизни, культура, современные технологии. Заявки принимаются до 3 октября.
Это будет сверхконкурентная борьба. Ведь каждый участник вложил душу в свои проекты. Разве во многих городах есть автоматы по приему старых вещей? А вот авторы челябинского проекта «Вещеворот» придумали, как из этого сделать безотходное производство, а заодно одеть нуждающихся. Или, например, деревня Тыгыдым в Ярославской области. Там Александр и Олеся, что называется, на ровном месте возродили старинные традиции села. Ведь кто-то забыл, что такое хлопотать по хозяйству, а молодежь и вовсе не знает.
Олеся Дегтярёва: «Мы перевезли старинные объекты, амбары 200-летние, дома, хозяйственный постройки. Мы воссоздаем традиции. И самое главное — мы находим людей, которые хранят очень много тайного, такого, что не должны забыть наши дети».
Жюри выберет сильнейшие заявки. Потом судьбу конкурсантов решат пользователи Интернета. Чтобы проголосовать, достаточно в строке поиска Google ввести запрос «Вдали от столиц». Медиапартнером проекта стала наша телекомпания. Ведущий НТВ Вадим Такменёв также вошел в состав жюри.
У НТВ в проекте — собственная номинация. Будут отобраны 10 ярких заявок от жителей российских городов и деревень. Все на том же сайте проекта можно будет узнать о результатах.
А еще НТВ запускает флешмоб: оценим историю того или иного проекта на своей странице в соцсетях с хештегом #ЕстьЧемГордиться. Лучшие ролики будут запущены в ротацию в соцсетях телекомпании в рубрике #ЗаМинуту. Имена победителей проекта «Вдали от столиц» организаторы объявят в начале ноября.
Участник конкурса «Вдали от столиц»: «С помощью уличного искусства мы создаем во Владивостоке благоприятную среду для жизни и творчества».
А еще конкурсанты снимают фильмы голливудского масштаба, но с куда более скромным бюджетом, производят микрофоны, которыми пользуются мировые рок-звезды, помогают обездоленным. Их идеи меняют жизнь к лучшему. И они убеждены: чтобы стать признанными и востребованными, совсем не обязательно покорять Москву и Петербург. «Вдали от столиц» — масштабный проект самого большого в мире поисковика Google при поддержке Агентства стратегических инициатив.
Дмитрий Кузнецов, директор Google по маркетингу в России: «У нас нет особых требований для потенциальных участников проекта, это может быть любой человек, который проявляет активность в своем городе, деревне, поселке. Главное, чтобы это было нужно для того места, где он живет, приносило пользу».
Тем, кто готов открыть новое вдали от столиц, найдется место на базе карт и поиска Google. Финалистов выберет жюри, в состав которого вошли известные телеведущие, деятели искусства, бизнесмены.
За две недели на карте проекта «Вдали от столиц» уже отметились десятки регионов России — от Калининграда до Камчатки. Всего есть семь категорий: туризм, ремесло, обучение, соцобслуживание, спорт и здоровый образ жизни, культура, современные технологии. Заявки принимаются до 3 октября.
Это будет сверхконкурентная борьба. Ведь каждый участник вложил душу в свои проекты. Разве во многих городах есть автоматы по приему старых вещей? А вот авторы челябинского проекта «Вещеворот» придумали, как из этого сделать безотходное производство, а заодно одеть нуждающихся. Или, например, деревня Тыгыдым в Ярославской области. Там Александр и Олеся, что называется, на ровном месте возродили старинные традиции села. Ведь кто-то забыл, что такое хлопотать по хозяйству, а молодежь и вовсе не знает.
Олеся Дегтярёва: «Мы перевезли старинные объекты, амбары 200-летние, дома, хозяйственный постройки. Мы воссоздаем традиции. И самое главное — мы находим людей, которые хранят очень много тайного, такого, что не должны забыть наши дети».
Жюри выберет сильнейшие заявки. Потом судьбу конкурсантов решат пользователи Интернета. Чтобы проголосовать, достаточно в строке поиска Google ввести запрос «Вдали от столиц». Медиапартнером проекта стала наша телекомпания. Ведущий НТВ Вадим Такменёв также вошел в состав жюри.
У НТВ в проекте — собственная номинация. Будут отобраны 10 ярких заявок от жителей российских городов и деревень. Все на том же сайте проекта можно будет узнать о результатах.
А еще НТВ запускает флешмоб: оценим историю того или иного проекта на своей странице в соцсетях с хештегом #ЕстьЧемГордиться. Лучшие ролики будут запущены в ротацию в соцсетях телекомпании в рубрике #ЗаМинуту. Имена победителей проекта «Вдали от столиц» организаторы объявят в начале ноября.
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