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    На юге Москвы обнаружили мужчину с огнестрельным ранением

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    На юге Москвы обнаружили мужчину с огнестрельным ранением

    На юге Москвы обнаружили мужчину с огнестрельным ранением

    В столичном районе Чертаново Южное мужчина получил огнестрельное ранение. Он был госпитализирован.

    Раненого мужчину обнаружили накануне вечером возле дома №53 корпус 1 на улице Чертановская. Пострадавший — неработающий мужчина 1983 года рождения. Он получил огнестрельное ранение в живот.

    Медики скорой помощи доставили раненого в больницу. Тем временем сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают обстоятельства случившегося, передает агентство «Москва».

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