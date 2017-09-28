На юге Москвы обнаружили мужчину с огнестрельным ранением

В столичном районе Чертаново Южное мужчина получил огнестрельное ранение. Он был госпитализирован.
Раненого мужчину обнаружили накануне вечером возле дома №53 корпус 1 на улице Чертановская. Пострадавший — неработающий мужчина 1983 года рождения. Он получил огнестрельное ранение в живот.
Медики скорой помощи доставили раненого в больницу. Тем временем сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают обстоятельства случившегося, передает агентство «Москва».
Медики скорой помощи доставили раненого в больницу. Тем временем сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают обстоятельства случившегося, передает агентство «Москва».
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