Деловое утро НТВ
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Деловое утро НТВ
28 сентября, 15:00
Брифинг Марии Захаровой
    Во Франции выбирают лучшего повара страны. Франция, кулинария, фестивали и конкурсы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВо Франции выбирают лучшего повара страны

    Во Франции выбирают лучшего повара страны

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    Во Франции выбирают лучшего повара страны

    Во Франции выбирают лучшего повара страны

    Во Франции выбирают лучшего повара страны

      В Париже начался отборочный конкурс Bocuse d’Or — это Олимпийские игры среди кулинаров.

      За возможность представлять свою страну на мировом первенстве борются восемь поваров. За пять часов они должны приготовить два блюда: лангустина с пшенично-овощной закуской и говяжье филе на кости, рассчитанное на восемь персон.

      Как ни странно, вкус блюда играет не главную роль, хотя, конечно, важную. Участников оценивают также по технике готовки, подаче и даже чистоте на кухне. Но в первую очередь от соперников ждут творчества.

      Победителя объявят уже сегодня, он будет представлять Францию сначала на европейском этапе конкурса в Турине, а потом, если повезет, на международном — в Лионе в 2019 году.

      Франция — родина главного кулинарного конкурса мира, его создал знаменитый шеф — Поль Бокюз в 1987 году.

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