Во Франции выбирают лучшего повара страны

В Париже начался отборочный конкурс Bocuse d’Or — это Олимпийские игры среди кулинаров.

За возможность представлять свою страну на мировом первенстве борются восемь поваров. За пять часов они должны приготовить два блюда: лангустина с пшенично-овощной закуской и говяжье филе на кости, рассчитанное на восемь персон.



Как ни странно, вкус блюда играет не главную роль, хотя, конечно, важную. Участников оценивают также по технике готовки, подаче и даже чистоте на кухне. Но в первую очередь от соперников ждут творчества.



Победителя объявят уже сегодня, он будет представлять Францию сначала на европейском этапе конкурса в Турине, а потом, если повезет, на международном — в Лионе в 2019 году.



Франция — родина главного кулинарного конкурса мира, его создал знаменитый шеф — Поль Бокюз в 1987 году.