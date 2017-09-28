Глава МИД Ирана назвал приоритетную цель США в Сирии

Для США важнее не допустить, чтобы власти САР вернули контроль над границей с Ираком, чем добиться победы на ИГ (запрещено в РФ). Об этом заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
Мохаммад Джавад Зариф, глава МИД Ирана: «Мне кажется, что сегодня приоритеты изменились, и для правительства США важнее не допустить, чтобы правительство Сирии вернуло контроль над границей с Ираком, чем победить ИГ».
Министра подчеркнул, что Иран заинтересован в мирном урегулировании сирийского кризиса и имеет отличные от США цели. «Мы в Сирии не для того, чтобы поддерживать кого-то, а чтобы бороться с террористами», цитирует РИА Новости.
Напомним, вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. Коалиция во главе с США с 2014 года проводит в Ираке и Сирии операцию против «Исламского государства» (запрещено в РФ), при этом в САР коалиция действует без разрешения властей.
Министра подчеркнул, что Иран заинтересован в мирном урегулировании сирийского кризиса и имеет отличные от США цели. «Мы в Сирии не для того, чтобы поддерживать кого-то, а чтобы бороться с террористами», цитирует РИА Новости.
Напомним, вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. Коалиция во главе с США с 2014 года проводит в Ираке и Сирии операцию против «Исламского государства» (запрещено в РФ), при этом в САР коалиция действует без разрешения властей.
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