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28 сентября, 15:00
Брифинг Марии Захаровой

    Глава МИД Ирана назвал приоритетную цель США в Сирии

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    Глава МИД Ирана назвал приоритетную цель США в Сирии

    Глава МИД Ирана назвал приоритетную цель США в Сирии

    Для США важнее не допустить, чтобы власти САР вернули контроль над границей с Ираком, чем добиться победы на ИГ (запрещено в РФ). Об этом заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

    Мохаммад Джавад Зариф, глава МИД Ирана: «Мне кажется, что сегодня приоритеты изменились, и для правительства США важнее не допустить, чтобы правительство Сирии вернуло контроль над границей с Ираком, чем победить ИГ».

    Министра подчеркнул, что Иран заинтересован в мирном урегулировании сирийского кризиса и имеет отличные от США цели. «Мы в Сирии не для того, чтобы поддерживать кого-то, а чтобы бороться с террористами», цитирует РИА Новости.

    Напомним, вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. Коалиция во главе с США с 2014 года проводит в Ираке и Сирии операцию против «Исламского государства» (запрещено в РФ), при этом в САР коалиция действует без разрешения властей.

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