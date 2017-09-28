Деловое утро НТВ
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Деловое утро НТВ
28 сентября, 15:00
Брифинг Марии Захаровой

    Экземпляр сценария «Завтрака у Тиффани» продан за рекордную сумму

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    Экземпляр сценария «Завтрака у Тиффани» продан за рекордную сумму

    Экземпляр сценария «Завтрака у Тиффани» продан за рекордную сумму

    На аукционе Christie’s ушел с молотка принадлежавший Одри Хёпберн экземпляр сценария фильма «Завтрак у Тиффани».

    140-страничный документ с пометками знаменитой актрисы купила ювелирная компания Tiffany&Co, чье название упоминается в фильме. За данный экземпляр она выложила рекордные деньги — 632 тыс. 750 фунтов (около 847 тыс. долларов), передает ТАСС.


    Эксперты Christie’s изначально оценивали стоимость лота в 60–90 тыс. фунтов (около 77–11 тыс. долларов).

    «Завтрак у Тиффани» — один из самых известных фильмов в истории кино. Одри Хёпберн, исполнившая в нем главную роль, получила за эту работу премию «Оскар».

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