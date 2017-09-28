Экземпляр сценария «Завтрака у Тиффани» продан за рекордную сумму

На аукционе Christie’s ушел с молотка принадлежавший Одри Хёпберн экземпляр сценария фильма «Завтрак у Тиффани».
140-страничный документ с пометками знаменитой актрисы купила ювелирная компания Tiffany&Co, чье название упоминается в фильме. За данный экземпляр она выложила рекордные деньги — 632 тыс. 750 фунтов (около 847 тыс. долларов), передает ТАСС.
Эксперты Christie’s изначально оценивали стоимость лота в 60–90 тыс. фунтов (около 77–11 тыс. долларов).
«Завтрак у Тиффани» — один из самых известных фильмов в истории кино. Одри Хёпберн, исполнившая в нем главную роль, получила за эту работу премию «Оскар».
#AudreyHepburn’s personal script from #BreakfastAtTiffanys achieves over half a million at auction, a monumental £632,750 #AudreyAtChristies pic.twitter.com/YFbqFOLcNH— Christie’s (@ChristiesInc) 27 сентября 2017 г.
Эксперты Christie’s изначально оценивали стоимость лота в 60–90 тыс. фунтов (около 77–11 тыс. долларов).
«Завтрак у Тиффани» — один из самых известных фильмов в истории кино. Одри Хёпберн, исполнившая в нем главную роль, получила за эту работу премию «Оскар».
Комментарии