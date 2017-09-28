В США произошло ДТП с участием кортежа Трампа

В Индианаполисе мотоциклист из кортежа Трампа попал в ДТП. Пострадавший полицейский госпитализирован.
Инцидент произошел, когда кортеж президента двигался в сторону аэропорта. Один из полицейских, сопровождавший Трампа на мотоцикле, не справился с управлением и упал.
В департаменте полиции Индианаполиса заявили, что у полицейского сломана нога. Трамп выразил свое сочувствие в связи с аварией, сообщает РИА Новости.
В Индианаполисе Трамп выступал с заявлением по налоговой реформе.
В департаменте полиции Индианаполиса заявили, что у полицейского сломана нога. Трамп выразил свое сочувствие в связи с аварией, сообщает РИА Новости.
В Индианаполисе Трамп выступал с заявлением по налоговой реформе.
Комментарии