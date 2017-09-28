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28 сентября, 15:00
Брифинг Марии Захаровой

    В США произошло ДТП с участием кортежа Трампа

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    В США произошло ДТП с участием кортежа Трампа

    В США произошло ДТП с участием кортежа Трампа

    В Индианаполисе мотоциклист из кортежа Трампа попал в ДТП. Пострадавший полицейский госпитализирован.

    Инцидент произошел, когда кортеж президента двигался в сторону аэропорта. Один из полицейских, сопровождавший Трампа на мотоцикле, не справился с управлением и упал.

    В департаменте полиции Индианаполиса заявили, что у полицейского сломана нога. Трамп выразил свое сочувствие в связи с аварией, сообщает РИА Новости.

    В Индианаполисе Трамп выступал с заявлением по налоговой реформе.

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