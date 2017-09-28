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28 сентября, 15:00
Брифинг Марии Захаровой
    Черный рынок: как маги и экстрасенсы разводят отчаявшихся россиян. мистика и оккультизм, мошенничество, спецрепортаж Итогов дня. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЧерный рынок: как маги и экстрасенсы разводят отчаявшихся россиян

    Черный рынок: как маги и экстрасенсы разводят отчаявшихся россиян

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    Черный рынок: как маги и экстрасенсы разводят отчаявшихся россиян

    Черный рынок: как маги и экстрасенсы разводят отчаявшихся россиян

    Черный рынок: как маги и экстрасенсы разводят отчаявшихся россиян

      Целителей, магов и астрологов в России в несколько раз больше, чем дипломированных врачей. Почему россияне так слепо верят в чудеса? И что светит ясновидящим и яснослышащим за их аферы?

      Тысячи россиян осыпают проклятиями многочисленных целителей, колдунов и астрологов — после того, как попадутся в их сети. Всемирная организация здравоохранения подсчитала, что сейчас в России знахарей гораздо больше, чем дипломированных врачей, а значит — спрос велик.

      Это теневой рынок с колоссальным оборотом. Точных цифр, наверное, никто не знает, но, по некоторым данным, они сопоставимы с расходами на оборону. Ежемесячный доход целителя запросто может достигать миллиона рублей. Средняя зарплата участкового российского терапевта, естественно, в сотни раз меньше.

      Больше всего поражает та степень доверия, с которой россияне относятся к магам и колдунам. То, что люди отдают знахарям деньги, ценности, квартиры — это еще полбеды. Бывают и по-настоящему страшные случаи.

      Откуда же эта слепая вера, которую почти невозможно сломить? Почему так часто люди предпочитают откровенного шарлатана врачу с двумя дипломами?

      Подробности — в специальном репортаже «Итогов дня».

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