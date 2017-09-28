Черный рынок: как маги и экстрасенсы разводят отчаявшихся россиян

Целителей, магов и астрологов в России в несколько раз больше, чем дипломированных врачей. Почему россияне так слепо верят в чудеса? И что светит ясновидящим и яснослышащим за их аферы?

Тысячи россиян осыпают проклятиями многочисленных целителей, колдунов и астрологов — после того, как попадутся в их сети. Всемирная организация здравоохранения подсчитала, что сейчас в России знахарей гораздо больше, чем дипломированных врачей, а значит — спрос велик.



Это теневой рынок с колоссальным оборотом. Точных цифр, наверное, никто не знает, но, по некоторым данным, они сопоставимы с расходами на оборону. Ежемесячный доход целителя запросто может достигать миллиона рублей. Средняя зарплата участкового российского терапевта, естественно, в сотни раз меньше.



Больше всего поражает та степень доверия, с которой россияне относятся к магам и колдунам. То, что люди отдают знахарям деньги, ценности, квартиры — это еще полбеды. Бывают и по-настоящему страшные случаи.



Откуда же эта слепая вера, которую почти невозможно сломить? Почему так часто люди предпочитают откровенного шарлатана врачу с двумя дипломами?



Подробности — в специальном репортаже «Итогов дня».