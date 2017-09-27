ЦСКА потерпел крупное поражение от МЮ в Лиге чемпионов

FT: CSKA 1 #MUFC 4.



United score four again to get the job done in Moscow in some style! #UCL pic.twitter.com/H6tAFhWZgn — Manchester United (@ManUtd) 27 сентября 2017 г.

Матч группы A, который состоялся на «Арене ЦСКА» в Москве, завершился победой гостей 4:1. В составе «Манчестер Юнайтед» дубль оформил Ромелу Лукаку (4-я и 27-я минуты), также отличились Антони Марсьяль (19, с пенальти) и Генрих Мхитарян (57).Единственный гол ЦСКА — на счету Константина Кучаева (90).В следующем туре 18 октября армейцы примут швейцарский «Базель», а МЮ на выезде сыграет с «Бенфикой».