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28 сентября, 15:00
Брифинг Марии Захаровой

    ЦСКА потерпел крупное поражение от МЮ в Лиге чемпионов

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    • Фото: РИА Новости, Владимир Астапкович
    ЦСКА потерпел крупное поражение от МЮ в Лиге чемпионов

    ЦСКА потерпел крупное поражение от МЮ в Лиге чемпионов

    ЦСКА потерпел крупное поражение от МЮ в Лиге чемпионов
  • Фото: РИА Новости, Владимир Астапкович

    • ЦСКА потерпел крупное поражение от «Манчестер Юнайтед» в матче группового этапа Лиги чемпионов.

    Матч группы A, который состоялся на «Арене ЦСКА» в Москве, завершился победой гостей 4:1. В составе «Манчестер Юнайтед» дубль оформил Ромелу Лукаку (4-я и 27-я минуты), также отличились Антони Марсьяль (19, с пенальти) и Генрих Мхитарян (57).

    Единственный гол ЦСКА — на счету Константина Кучаева (90).


    В следующем туре 18 октября армейцы примут швейцарский «Базель», а МЮ на выезде сыграет с «Бенфикой».

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