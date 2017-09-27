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Пёс-2
28 сентября, 15:00
Брифинг Марии Захаровой

    Авиакомпания easyJet планирует создать электросамолет

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    Авиакомпания easyJet планирует создать электросамолет

    Авиакомпания easyJet планирует создать электросамолет

    Есть ли будущее без авиационного топлива: крупнейшая британская авиакомпания-лоукостер easyJet планирует создать самолет, работающий на аккумуляторных батареях.

    В реализации проекта также будет задействована американская дизайнерская компания Wright Electric.

    Авиакомпания разместила фото модели будущего электрического лайнера в Twitter.




    По словам главы easyJet Кэролин Макколл, если проект заработает, это поможет сократить и выбросы в атмосферу, и расходы на приобретение топлива, а также понизить шумовой эффект. Основатель и глава Wright Electric Джефф Энглер заявил, что проект может быть реализован в течение ближайших 10 лет.

    Новый электросамолет будет способен преодолевать дистанцию около 540 км, что позволит easyJet использовать его при выполнении из Лондона рейсов в Париж, Брюссель, Амстердам, Кёльн, Глазго и Эдинбург, передает ТАСС.

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