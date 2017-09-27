Авиакомпания easyJet планирует создать электросамолет

Есть ли будущее без авиационного топлива: крупнейшая британская
авиакомпания-лоукостер easyJet планирует создать самолет, работающий на аккумуляторных батареях.
В реализации проекта также будет задействована американская дизайнерская компания Wright Electric.
Авиакомпания разместила фото модели будущего электрического лайнера в Twitter.
По словам главы easyJet Кэролин Макколл, если проект заработает, это поможет сократить и выбросы в атмосферу, и расходы на приобретение топлива, а также понизить шумовой эффект. Основатель и глава Wright Electric Джефф Энглер заявил, что проект может быть реализован в течение ближайших 10 лет.
Новый электросамолет будет способен преодолевать дистанцию около 540 км, что позволит easyJet использовать его при выполнении из Лондона рейсов в Париж, Брюссель, Амстердам, Кёльн, Глазго и Эдинбург, передает ТАСС.
Авиакомпания разместила фото модели будущего электрического лайнера в Twitter.
What our electric fleet could look like in the future…😍✈️ #easyJetInnovates #avgeek pic.twitter.com/XtS0mbKLcZ— easyJet (@easyJet) 27 сентября 2017 г.
Wright Electric’s plane shows us a future without jet fuels 💚 We hope to roll this out on our network in the future! #easyJetInnovates pic.twitter.com/A4PVM3oZtq— easyJet (@easyJet) 27 сентября 2017 г.
По словам главы easyJet Кэролин Макколл, если проект заработает, это поможет сократить и выбросы в атмосферу, и расходы на приобретение топлива, а также понизить шумовой эффект. Основатель и глава Wright Electric Джефф Энглер заявил, что проект может быть реализован в течение ближайших 10 лет.
Новый электросамолет будет способен преодолевать дистанцию около 540 км, что позволит easyJet использовать его при выполнении из Лондона рейсов в Париж, Брюссель, Амстердам, Кёльн, Глазго и Эдинбург, передает ТАСС.
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