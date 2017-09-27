Пёс-2
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Пёс-2
28 сентября, 15:00
Брифинг Марии Захаровой
    На Бутовском полигоне открыли мемориал жертвам политических репрессий. история, Московская область, памятники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНа Бутовском полигоне открыли мемориал жертвам политических репрессий

    На Бутовском полигоне открыли мемориал жертвам политических репрессий

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    На Бутовском полигоне открыли мемориал жертвам политических репрессий

    На Бутовском полигоне открыли мемориал жертвам политических репрессий

    На Бутовском полигоне открыли мемориал жертвам политических репрессий

      На подмосковном Бутовском полигоне сегодня был открыт Сад памяти — это мемориал жертвам политических репрессий.

      В этом месте массовые расстрелы начались летом 1937-го и продолжались более года. Тысячи людей были убиты на площади всего в два квадратных километра.

      На гранитных плитах памятника высечены имена репрессированных — 20 762 фамилии. На стене мемориала, которая протянулась почти на полкилометра, люди сегодня искали имена своих близких.

      Церковь называет Бутовский полигон Русской Голгофой. Здесь были расстреляны не только раскулаченные крестьяне, интеллигенция, но и почти 1000 священнослужителей.

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