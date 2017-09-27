«Зенит» сыграет с «Реалом Сосьедад» в усиленном составе

Команда сине-бело-голубых провела тренировку накануне матча с испанцами в Лиге Европы.

Петербургский «Зенит» в полном составе готовится к дебютному домашнему матчу второго по значимости турнира Старого Света. Во втором туре Лиги Европы петербуржцам предстоит встреча с самым настоящим испанским «Реалом», правда, не с футбольным гигантом из Мадрида, а с гораздо более скромным клубом из Сан-Себастьяна.



Тем не менее, настрой у команды с берегов Невы более чем серьезный. На открытой тренировке в Удельном парке сегодня присутствовали все игроки основного состава.



В приподнятом настроении на поединок с «Реалом Сосьедад» настраивается и нападающий Артём Дзюба. Он вернул себе былую физическую форму, а вместе с ней и расположение главного тренера Роберто Манчини.



Роберто Манчини, главный тренер ФК «Зенит»: «Он просто вернул себе ту физическую форму, которую я от него ждал, начал играть на команду и понял, что я от него хочу. И мне стала нравиться его игра, поэтому я его и выпускаю в основном составе».



Поединок между «Зенитом» и «Реалом» пройдет уже завтра, 28 сентября. Начало встречи на Крестовском острове — в 20:00. Кстати, матч обещает быть результативным. В первом туре обе команды разгромили своих соперников с общим счетом 9:0.