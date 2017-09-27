Инспекторы FIFA остались довольны реконструкцией «Екатеринбург Арены»

В Екатеринбурге высадился десант ревизоров FIFA. С уральской столицы начался итоговый в этом году этап проверки готовности стадионов к чемпионату мира.

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Реконструкция «Екатеринбург Арены» практически завершена, и теперь от Центрального стадиона, построенного в середине прошлого века, остался только внешний исторический облик.



Стены арены являются памятником архитектуры сталинского неоклассицизма, и снести их было бы преступлением. Перед строителями и проектировщиками стояла нелегкая задача: сохранить объект культурного наследия и возвести в его границах современный стадион, отвечающий всем требованиям FIFA.



Колин Смит, директор департамента FIFA по проведению соревнований и мероприятий: «Никаких рисков больших мы сегодня не увидели. Поэтому команды инспекторов, которые работают на подготовке к чемпионату мира по футболу, осуществляют, так сказать, тонкую настройку. Они пытаются понять, как можно использовать те или иные помещения внутри стадиона, каким образом можно оптимально наладить перемещение между различными частями стадиона».



Основные работы по строительству стадиона завершены. Впереди благоустройство. Рабочие монтируют сектора. За встречами национальных сборных воочию смогут наблюдать почти 36 тысяч болельщиков. Причем даже с самой высокой точки, как убедились представители оргкомитета чемпионата, футбольное поле — словно на ладони.



К полю сегодня тоже пристальное внимание. По требованию FIFA покрытие может быть исключительно натуральным. Этим летом на арене засеяли 600 кг семян мятника и райграса. В одной команде эти виды трав благодаря системе подогрева смогут оставаться зелеными круглый год. Главное, чтобы газон удачно пережил зиму.



В целом стадион готов к открытию на 90%. Церемонию открытия можно планировать уже на декабрь. Тестовые матчи, на которые вновь приедут представители FIFA, состоятся в столице Урала весной.



Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Ольги Зенковой.