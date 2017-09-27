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Пёс-2
28 сентября, 15:00
Брифинг Марии Захаровой
    В Новороссийске штормовой ветер срывает кровли, валит деревья и ломает остановки. Новороссийск, погода, штормы и ураганы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Новороссийске штормовой ветер срывает кровли, валит деревья и ломает остановки

    В Новороссийске штормовой ветер срывает кровли, валит деревья и ломает остановки

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    • Кадр из видео: Sergei Prokofiev / youtube.com
    В Новороссийске штормовой ветер срывает кровли, валит деревья и ломает остановки

    В Новороссийске штормовой ветер срывает кровли, валит деревья и ломает остановки

    В Новороссийске штормовой ветер срывает кровли, валит деревья и ломает остановки
    • Кадр из видео: Sergei Prokofiev / youtube.com

      • Все городские службы в Новороссийске приведены в режим повышенной готовности в связи с погодными условиями.

      На Новороссийск обрушился ураганный ветер, который срывает кровли с крыш, валит деревья и роняет слабо закрепленные конструкции. В некоторых школах из-за погоды для учеников второй смены отменили занятия, передает ТАСС.

      Представитель городской администрации: «В отдельных микрорайонах Новороссийска сила ветра достигала в порывах 32 метра в секунду. Коммунальных и техногенных аварий в городе нет, порывами ветра повалено 9 деревьев и два остановочных комплекса, пострадавших нет».

      Власти сообщают, что из-за ураганного ветра частично повреждена инфраструктура пляжей, понесли ущерб и некоторые строящиеся объекты. Для оповещения людей об угрозе из-за погоды на улицах периодически включают сирены.

      Представитель городской администрации      : «Скорректированы графики работы школ и детских учреждений с учетом обеспечения безопасности детей. Некоторые школы распустили учеников по домам».

      Также было ограничено движение большегрузов в сторону Геленджика из-за сильного бокового ветра. В Сети появились кадры, снятые на трассе Краснодар — Новороссийск, на которых видно, что с тягача ветром снесло контейнер.

      Согласно прогнозам, ураганный ветер с порывами до 35 м/с сохранится в течение двух суток. Ранее МЧС распространило экстренное предупреждение из-за шторма.

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