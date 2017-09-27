Дюмин рассказал сенаторам о рекордах и достижениях Тульской области

Объем зарубежных инвестиций в экономику Тульской области вырос на 18%, объявил глава региона Алексей Дюмин, выступая на заседании Совета Федерации.

Губернатор также отметил рост промышленности и сельского хозяйства. По словам Дюмина, в прошлом году местные аграрии собрали рекордный урожай зерновых — более 1,5 млн тонн.



Особое внимание власти региона уделяют социально-экономическим вопросам — в частности, повышению рождаемости и развитию современной медицины.



Алексей Дюмин, губернатор Тульской области: «Работу по повышению качества медицинских услуг правительство Тульской области ведет на системной основе. Так, в этом году начато строительство двух корпусов детской клинической больницы. Внедряется проект „Бережливая поликлиника“. Это качественно новый стандарт предоставления медицинских услуг».



В прошлом году в регионе приняли программу социально-экономического развития на ближайшие пять лет. Она определяет стратегические направления роста. Среди них — создание комфортной среды для жизни, улучшение инвестиционного климата и поддержка внутреннего туризма.