Петербургские энтузиасты своими силами восстанавливают могилы на заброшенном еврейском кладбище

В городе Сестрорецке под Петербургом энтузиасты восстанавливают дореволюционное еврейское кладбище. Так получилось, что в новейшей истории про него просто забыли. Дальние родственники либо не знают о его существовании, либо живут далеко за границей. Специально для них волонтеры создали поисковик и электронную схему древнего погоста.

Как передает корреспондент НТВ Дарья Криволапова, от Приморского шоссе до старого еврейского кладбища всего лишь несколько метров. Но на дороге не встретишь никаких указателей да и с магистрали его не видно. Захоронения как будто спрятали за высокой стеной мемориала в память о погибших советских воинах и постарались забыть о погосте на несколько десятилетий.



Любовь впервые пришла сюда несколько лет назад. Вместе с отцом, который решился показать дочери, где похоронен ее дедушка. Кладбище было в полном запустении: заросшее, к могилам не подобраться, памятники повалены. Большая часть украдена.



Любовь Брук: «В 90-е г. г. во время перестройки было похищено большое количество камней, некоторые разбиты, в основном ванны советского периода. Соответственно, была идея, чтобы найти людей, чтобы они поставили новые памятники на своих захоронениях».



Еврейское кладбище в Сестрорецке появилось в 1887 году. Четверть гектара выделила уездная земская управа недалеко от православного погоста. Самое ранее захоронение, которое удалось сегодня обнаружить, датируется 1900 годом. Здесь покоятся и обычные жители, и знатные горожане. Например, известный доктор-терапевт Лев Клячко.



Борис Ривкин, краевед: «Здесь похоронен его тесть доктор Рогов и семья Клячко. Есть захоронения 1910 года, 1912-го и последнее датируется 1913 годом. Тогда умер сам Лев Клячко. Потомки, вроде бы, живут в Петербурге».



С Борисом Ривкиным Люба познакомилась, когда ей понадобилась помощь. Нужны были дополнительные материалы, чтобы составить список захоронений. Начав работать с архивом, краевед узнал, что здесь похоронены и его родственники.



Сейчас здесь насчитывается 230 могил. Но только на 120 памятниках сохранились надписи. В 70-е годы ХХ века, когда сняли охрану, многие погребения были осквернены и разрушены. Литую ограду украли. Люба с друзьями провела субботник, срезали кустарники, чтобы между захоронениями можно было пройти.



Девушка составила карту, перевела с иврита эпитафии. Опубликовала всё в Интернете, и ей стали писать. Лев Гутерман сам живет в Канаде, но знает о том, что в России похоронены его родственники.



Лев Гутерман, (Канада): «Я умудрился восстановить связь от этой квартиры до себя. Нашел всех родственников, многие документы. Там похоронены дед моего деда, его жена в этой же могиле. Там же похоронены также двое его сыновей. Но это могилы, которых я не нашел».



За несколько лет, что Любовь пытается навести порядок на кладбище, найти удалось только около 20 родственников тех, кто погребен в Сестрорецке. Многие евреи в 90-е годы уезжали из страны. И сейчас они издалека просто не могут помочь физически. Поэтому одни занимаются репостом информации в социальных сетях, другие тратят часть своей жизни, чтобы память осталась жива.