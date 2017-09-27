Пёс-2
ТВ-Эфир
Пёс-2
28 сентября, 15:00
Брифинг Марии Захаровой
    Петербургские энтузиасты своими силами восстанавливают могилы на заброшенном еврейском кладбище. Санкт-Петербург, иудаизм, кладбища и захоронения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПетербургские энтузиасты своими силами восстанавливают могилы на заброшенном еврейском кладбище

    Петербургские энтузиасты своими силами восстанавливают могилы на заброшенном еврейском кладбище

    комментировать

    Петербургские энтузиасты своими силами восстанавливают могилы на заброшенном еврейском кладбище

    Петербургские энтузиасты своими силами восстанавливают могилы на заброшенном еврейском кладбище

      В городе Сестрорецке под Петербургом энтузиасты восстанавливают дореволюционное еврейское кладбище. Так получилось, что в новейшей истории про него просто забыли. Дальние родственники либо не знают о его существовании, либо живут далеко за границей. Специально для них волонтеры создали поисковик и электронную схему древнего погоста.

      Как передает корреспондент НТВ Дарья Криволапова, от Приморского шоссе до старого еврейского кладбища всего лишь несколько метров. Но на дороге не встретишь никаких указателей да и с магистрали его не видно. Захоронения как будто спрятали за высокой стеной мемориала в память о погибших советских воинах и постарались забыть о погосте на несколько десятилетий.

      Любовь впервые пришла сюда несколько лет назад. Вместе с отцом, который решился показать дочери, где похоронен ее дедушка. Кладбище было в полном запустении: заросшее, к могилам не подобраться, памятники повалены. Большая часть украдена.

      Любовь Брук: «В 90-е г. г. во время перестройки было похищено большое количество камней, некоторые разбиты, в основном ванны советского периода. Соответственно, была идея, чтобы найти людей, чтобы они поставили новые памятники на своих захоронениях».

      Еврейское кладбище в Сестрорецке появилось в 1887 году. Четверть гектара выделила уездная земская управа недалеко от православного погоста. Самое ранее захоронение, которое удалось сегодня обнаружить, датируется 1900 годом. Здесь покоятся и обычные жители, и знатные горожане. Например, известный доктор-терапевт Лев Клячко.

      Борис Ривкин, краевед: «Здесь похоронен его тесть доктор Рогов и семья Клячко. Есть захоронения 1910 года, 1912-го и последнее датируется 1913 годом. Тогда умер сам Лев Клячко. Потомки, вроде бы, живут в Петербурге».

      С Борисом Ривкиным Люба познакомилась, когда ей понадобилась помощь. Нужны были дополнительные материалы, чтобы составить список захоронений. Начав работать с архивом, краевед узнал, что здесь похоронены и его родственники.

      Сейчас здесь насчитывается 230 могил. Но только на 120 памятниках сохранились надписи. В 70-е годы ХХ века, когда сняли охрану, многие погребения были осквернены и разрушены. Литую ограду украли. Люба с друзьями провела субботник, срезали кустарники, чтобы между захоронениями можно было пройти.

      Девушка составила карту, перевела с иврита эпитафии. Опубликовала всё в Интернете, и ей стали писать. Лев Гутерман сам живет в Канаде, но знает о том, что в России похоронены его родственники.

      Лев Гутерман, (Канада): «Я умудрился восстановить связь от этой квартиры до себя. Нашел всех родственников, многие документы. Там похоронены дед моего деда, его жена в этой же могиле. Там же похоронены также двое его сыновей. Но это могилы, которых я не нашел».

      За несколько лет, что Любовь пытается навести порядок на кладбище, найти удалось только около 20 родственников тех, кто погребен в Сестрорецке. Многие евреи в 90-е годы уезжали из страны. И сейчас они издалека просто не могут помочь физически. Поэтому одни занимаются репостом информации в социальных сетях, другие тратят часть своей жизни, чтобы память осталась жива.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru