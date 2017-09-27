Интимные фото стримерши Карины утекли в Сеть

Неизвестные опубликовали в Сети серию интимных снимков Карины Сычёвой, более известной как стримерша Карина.

По некоторым данным, интимные фотографии предназначались для молодого человека девушки. Некоторые пользователи соцсетей предположили, что именно он и слил их в Сеть.



По другим же данным, фотографии появились в Сети по инициативе самой Карины в качестве своеобразного пиар-хода и способа напомнить о себе, так как ее популярность в последнее время сильно упала.



Стримерша Карина приобрела популярность в Сети в конце 2015 года. Девушка играла в онлайн-игры и транслировала это в прямом эфире с помощью сервиса Twitch. Во время трансляций девушка представала в весьма откровенных нарядах и запомнилась пользователям эпатажным поведением в кадре.