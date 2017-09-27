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    Интимные фото стримерши Карины утекли в Сеть

    2 комментария
    • Фото: vk.com
    Интимные фото стримерши Карины утекли в Сеть

    Интимные фото стримерши Карины утекли в Сеть

    Интимные фото стримерши Карины утекли в Сеть
  • Фото: vk.com

    • Неизвестные опубликовали в Сети серию интимных снимков Карины Сычёвой, более известной как стримерша Карина.

    По некоторым данным, интимные фотографии предназначались для молодого человека девушки. Некоторые пользователи соцсетей предположили, что именно он и слил их в Сеть.

    По другим же данным, фотографии появились в Сети по инициативе самой Карины в качестве своеобразного пиар-хода и способа напомнить о себе, так как ее популярность в последнее время сильно упала.

    Стримерша Карина приобрела популярность в Сети в конце 2015 года. Девушка играла в онлайн-игры и транслировала это в прямом эфире с помощью сервиса Twitch. Во время трансляций девушка представала в весьма откровенных нарядах и запомнилась пользователям эпатажным поведением в кадре.

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