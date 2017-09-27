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    ФСБ: останки Доку Умарова обнаружены в Ингушетии

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    • Фото: youtube.com
    ФСБ: останки Доку Умарова обнаружены в Ингушетии

    ФСБ: останки Доку Умарова обнаружены в Ингушетии

    ФСБ: останки Доку Умарова обнаружены в Ингушетии
  • Фото: youtube.com

    • Главарь северокавказского бандподполья был ликвидирован в ходе специоперации в сентябре 2013 года. ФСБ подтвердила обнаружение его останков.

    ФСБ России сообщила, что в горной местности на территории Ингушетии найдено место захоронения главаря террористов Доку Умарова и четверых его сообщников. Его останки удалось обнаружить в результате длительных поисков, передает «Интерфакс».

    ФСБ России: «ФСБ России в результате проведения целенаправленных долгосрочных оперативно-поисковых мероприятий в горно-лесистой местности Ингушетии обнаружено захоронение главаря северокавказского бандподполья Доку Умарова и четверых членов его банды, уничтоженных в ходе специальной операции силовых структур в сентябре 2013 года».

    Доку Умаров был главарем террористической организации «Имарат Кавказ» (запрещенной на территории РФ — ред.). Он контактировал с эмиссарами международных террористических группировок, также запрещенных в РФ, в числе которых «Аль-Каида» и ИГИЛ.

    Умаров вместе с Шамилем Басаевым, уничтоженным в 2006 году, был организатором нападения на Дагестан в 1999 году. Также он стоял за серией терактов в общественных местах на территории РФ в период с 2003 по 2013 годы.

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