ФСБ: останки Доку Умарова обнаружены в Ингушетии

Главарь северокавказского бандподполья был ликвидирован в ходе специоперации в сентябре 2013 года. ФСБ подтвердила обнаружение его останков.
ФСБ России сообщила, что в горной местности на территории Ингушетии найдено место захоронения главаря террористов Доку Умарова и четверых его сообщников. Его останки удалось обнаружить в результате длительных поисков, передает «Интерфакс».
ФСБ России: «ФСБ России в результате проведения целенаправленных долгосрочных оперативно-поисковых мероприятий в горно-лесистой местности Ингушетии обнаружено захоронение главаря северокавказского бандподполья Доку Умарова и четверых членов его банды, уничтоженных в ходе специальной операции силовых структур в сентябре 2013 года».
Доку Умаров был главарем террористической организации «Имарат Кавказ» (запрещенной на территории РФ — ред.). Он контактировал с эмиссарами международных террористических группировок, также запрещенных в РФ, в числе которых «Аль-Каида» и ИГИЛ.
Умаров вместе с Шамилем Басаевым, уничтоженным в 2006 году, был организатором нападения на Дагестан в 1999 году. Также он стоял за серией терактов в общественных местах на территории РФ в период с 2003 по 2013 годы.
ФСБ России: «ФСБ России в результате проведения целенаправленных долгосрочных оперативно-поисковых мероприятий в горно-лесистой местности Ингушетии обнаружено захоронение главаря северокавказского бандподполья Доку Умарова и четверых членов его банды, уничтоженных в ходе специальной операции силовых структур в сентябре 2013 года».
Доку Умаров был главарем террористической организации «Имарат Кавказ» (запрещенной на территории РФ — ред.). Он контактировал с эмиссарами международных террористических группировок, также запрещенных в РФ, в числе которых «Аль-Каида» и ИГИЛ.
Умаров вместе с Шамилем Басаевым, уничтоженным в 2006 году, был организатором нападения на Дагестан в 1999 году. Также он стоял за серией терактов в общественных местах на территории РФ в период с 2003 по 2013 годы.
Комментарии