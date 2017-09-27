В Петербурге несколько грузовиков разбились о мост с надписью «„Газель“ не проедет!»

Упорство петербургских водителей обсуждают сегодня интернет-пользователи . В Сети появились записи, на которых шоферы, невзирая на предупреждение «„Газель“ не проедет!», пытались проскочить под мостом.

Об опасном месте с низким путепроводом сообщает большой баннер, не заметить который невозможно. Но водители грузовиков его игнорируют. Буквально за несколько дней по габаритам не прошли сразу три машины. Итог — транспорт разбит.



К счастью никто из участников движения не пострадал. Между тем подобное поведение вызвало массу насмешек и недоумение у других автомобилистов.