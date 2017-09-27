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    В Петербурге несколько грузовиков разбились о мост с надписью «„Газель“ не проедет!». автомобили, курьезы, Санкт-Петербург. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Петербурге несколько грузовиков разбились о мост с надписью «„Газель“ не проедет!»

    В Петербурге несколько грузовиков разбились о мост с надписью «„Газель“ не проедет!»

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    В Петербурге несколько грузовиков разбились о мост с надписью «„Газель“ не проедет!»

    В Петербурге несколько грузовиков разбились о мост с надписью «„Газель“ не проедет!»

    В Петербурге несколько грузовиков разбились о мост с надписью «„Газель“ не проедет!»

      Упорство петербургских водителей обсуждают сегодня интернет-пользователи. В Сети появились записи, на которых шоферы, невзирая на предупреждение «„Газель“ не проедет!», пытались проскочить под мостом.

      Об опасном месте с низким путепроводом сообщает большой баннер, не заметить который невозможно. Но водители грузовиков его игнорируют. Буквально за несколько дней по габаритам не прошли сразу три машины. Итог — транспорт разбит.

      К счастью никто из участников движения не пострадал. Между тем подобное поведение вызвало массу насмешек и недоумение у других автомобилистов.

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