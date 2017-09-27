Россияне устали экономить и набрали кредитов

Потребительские расходы россиян по итогам первого полугодия выросли, однако произошло это не в результате увеличения доходов, а за счет кредитных средств.
По информации газеты «Известия», о смене «сберегательной» модели поведения населения на «потребительскую» свидетельствуют и данные Центробанка, и результаты исследования РАНХиГС.
В мониторинге социально-экономического положения России эксперты РАНХиГС отмечают, что с наступлением лета россияне стали активнее приобретать товары и услуги, хотя динамика реальных доходов населения в целом за первое полугодие остается отрицательной. Все дело в том, что население, устав экономить, стало больше потреблять за счет роста объемов потребительского кредитования. По данным Центробанка, с января по июнь 2017 года объем выданных населению займов увеличился на 3% — до 3,965 трлн рублей.
РАНХиГС: «Надежда на авось для многих россиян оказалась сильнее рациональной оценки сохраняющихся рисков».
В ЦБ видят в этом риск закредитованности граждан и давления на инфляцию. Однако эксперты РАНХиГС отмечают, что нынешняя экономическая ситуация значительно отличается от той, что была два года назад, и рост потребления — даже на заемные средства — способен стимулировать рост ВВП.
В мониторинге социально-экономического положения России эксперты РАНХиГС отмечают, что с наступлением лета россияне стали активнее приобретать товары и услуги, хотя динамика реальных доходов населения в целом за первое полугодие остается отрицательной. Все дело в том, что население, устав экономить, стало больше потреблять за счет роста объемов потребительского кредитования. По данным Центробанка, с января по июнь 2017 года объем выданных населению займов увеличился на 3% — до 3,965 трлн рублей.
РАНХиГС: «Надежда на авось для многих россиян оказалась сильнее рациональной оценки сохраняющихся рисков».
В ЦБ видят в этом риск закредитованности граждан и давления на инфляцию. Однако эксперты РАНХиГС отмечают, что нынешняя экономическая ситуация значительно отличается от той, что была два года назад, и рост потребления — даже на заемные средства — способен стимулировать рост ВВП.
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