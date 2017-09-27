Немецкий клуб уволил тренера за нацистское приветствие

Любительский футбольный клуб «Тевтония 05», выступающий в пятом немецком дивизионе, отправил в отставку тренера за то, что тот на послематчевой
пресс-конференции произнес нацистское «Sieg Heil!».
Руководство клуба, заявление которого приводит Spiegel Online, поспешило дистанцироваться от слов 70-летнего Берта Эма.
Диддо Рамм, владелец клуба «Тевтония 05»: «Руководство клуба, игроки, тренеры и спонсоры не имеют ничего общего с расизмом, фашизмом и нацистским образом поведения. Вот почему мы немедленно приняли решение расстаться с нашим тренером Бертом Эмом, использовавшим два слова, которым нет места в нашем обществе».
Сам тренер извинился за свои слова, объяснив их импульсивностью своего характера.
Минувшим летом американский телеканал CNN разорвал контракт с популярным политическим обозревателем Джеффри Лордом, который использовал нацистское приветствие в своем микроблоге Twitter.
Диддо Рамм, владелец клуба «Тевтония 05»: «Руководство клуба, игроки, тренеры и спонсоры не имеют ничего общего с расизмом, фашизмом и нацистским образом поведения. Вот почему мы немедленно приняли решение расстаться с нашим тренером Бертом Эмом, использовавшим два слова, которым нет места в нашем обществе».
Сам тренер извинился за свои слова, объяснив их импульсивностью своего характера.
Минувшим летом американский телеканал CNN разорвал контракт с популярным политическим обозревателем Джеффри Лордом, который использовал нацистское приветствие в своем микроблоге Twitter.
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