Лесник
ТВ-Эфир
Лесник
27 сентября, 18:00
Александр Колобок Орлов vs Роман Четин: взвешивание и пресс-конференция
28 сентября, 15:00
Брифинг Марии Захаровой

    Немецкий клуб уволил тренера за нацистское приветствие

    комментировать

    Немецкий клуб уволил тренера за нацистское приветствие

    Немецкий клуб уволил тренера за нацистское приветствие

    Любительский футбольный клуб «Тевтония 05», выступающий в пятом немецком дивизионе, отправил в отставку тренера за то, что тот на послематчевой пресс-конференции произнес нацистское «Sieg Heil!».

    Руководство клуба, заявление которого приводит Spiegel Online, поспешило дистанцироваться от слов 70-летнего Берта Эма.

    Диддо Рамм, владелец клуба «Тевтония 05»: «Руководство клуба, игроки, тренеры и спонсоры не имеют ничего общего с расизмом, фашизмом и нацистским образом поведения. Вот почему мы немедленно приняли решение расстаться с нашим тренером Бертом Эмом, использовавшим два слова, которым нет места в нашем обществе».

    Сам тренер извинился за свои слова, объяснив их импульсивностью своего характера.

    Минувшим летом американский телеканал CNN разорвал контракт с популярным политическим обозревателем Джеффри Лордом, который использовал нацистское приветствие в своем микроблоге Twitter.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru