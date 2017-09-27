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    Четырехлетний кореец погиб, выпав из окна 15-го этажа в Москве

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    Четырехлетний кореец погиб, выпав из окна 15-го этажа в Москве

    Четырехлетний кореец погиб, выпав из окна <nobr>15-го</nobr> этажа в Москве

    Четырехлетний мальчик, гражданин КНДР, погиб после падения из окна 15-го этажа на западе Москвы.

    Как сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы, инцидент произошел на Мичуринском проспекте.

    Из сообщения источника: «Из окна 15-го этажа дома №5 на Мичуринском проспекте выпал четырехлетний мальчик, гражданин Северной Кореи. Погиб на месте».

    Обстоятельства ЧП выясняются.

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