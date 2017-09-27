Четырехлетний кореец погиб, выпав из окна 15-го этажа в Москве

Четырехлетний мальчик, гражданин КНДР, погиб после падения из окна
15-го этажа на западе Москвы.
Как сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы, инцидент произошел на Мичуринском проспекте.
Из сообщения источника: «Из окна 15-го этажа дома №5 на Мичуринском проспекте выпал четырехлетний мальчик, гражданин Северной Кореи. Погиб на месте».
Обстоятельства ЧП выясняются.
Из сообщения источника: «Из окна 15-го этажа дома №5 на Мичуринском проспекте выпал четырехлетний мальчик, гражданин Северной Кореи. Погиб на месте».
Обстоятельства ЧП выясняются.
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