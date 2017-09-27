В Калининградской области отреставрируют замок XIII века

Замок Бранденбург, что в Калининградской области, может обрести вторую жизнь. Сейчас памятник тевтонской архитектуры XIII века в буквальном смысле лежит в руинах и может вообще исчезнуть с лица земли.

Створчатые своды замка Брандербург, построенного тевтонскими рыцарями в середине XIII века, давно обвалились, без ремонта стали рушиться древние стены. Современный вид средневекового здания особенно не вдохновляет, но если его восстановить, говорят специалисты, один из самых красивых орденских замков, сохранившихся на территории области, сможет еще многие десятки лет радовать туристов.



Михаил Черенков, представитель Калининградской епархии РПЦ по вопросам реставрации культурного наследия: «На первом этапе мы должны защитить аварийные участки стен от дальнейшего разрушения. В следующем году пойдет восстановление всего корпуса здания и кровли, его конструктивных элементов».



Семь лет назад руины тевтонского замка передали в собственность Русской православной церкви. Тогда же журнал Forbes назвал Бранденбург главной российской достопримечательностью, которой угрожает полное исчезновение. В годы войны памятник почти не пострадал, досталось историческому наследию уже в мирное время.



В послевоенные годы в замке жили первые советские переселенцы. Здания ни разу не ремонтировались и к началу 80-х полностью пришли в негодность. Людей начали расселять, местные жители стали активно разбирать исторический памятник на стройматериалы, всего за несколько лет превратив его в руины, заросшие кустарниками и травой.



Восстанавливать исторический памятник будут в несколько этапов — по старинным гравюрам и фотографиям. Перед началом работ реставраторы тщательно изучали состав и особенности средневековой керамики. Кирпичи для воссоздания утраченной части замка специально изготавливали на одном из российских заводов. Они больше и шире обычных.



Отреставрировать замок и сделать его культурно-историческим центром в регионе планируют за три года. Первый этап работ должны завершить уже следующим летом — к началу нового туристического сезона и чемпионата мира по футболу.