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    В США начали возводить прототипы Великой мексиканской стены

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    В США начали возводить прототипы Великой мексиканской стены

    В США начали возводить прототипы Великой мексиканской стены

    В США начали возводить прототипы Великой мексиканской стены
  • Фото: Associated Press © 2017, Gregory Bull

    • В Сан-Диего во вторник началось строительство образцов для барьеров, которые установят на границе США и Мексики.

    Прототипов стены будет восемь. Четыре образца сделают из бетона, еще четыре — из другого материала. Они будут высотой от 5 до 9 метров.

    На основе данных образцов будут созданы барьеры, которые будут препятствовать незаконному переходу границы. Завершить строительство образцов планируется в течение месяца, передает ТАСС.

    Антимигрантская стена на границе с Мексикой — одно из ключевых предвыборных обещаний президента США Дональда Трампа. Протяженность барьера должна составить более 3 тысяч км.

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