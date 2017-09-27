В США начали возводить прототипы Великой мексиканской стены

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Сан-Диего во вторник началось строительство образцов для барьеров, которые установят на границе США и Мексики.
Прототипов стены будет восемь. Четыре образца сделают из бетона, еще четыре — из другого материала. Они будут высотой от 5 до 9 метров.
На основе данных образцов будут созданы барьеры, которые будут препятствовать незаконному переходу границы. Завершить строительство образцов планируется в течение месяца, передает ТАСС.
Антимигрантская стена на границе с Мексикой — одно из ключевых предвыборных обещаний президента США Дональда Трампа. Протяженность барьера должна составить более 3 тысяч км.
На основе данных образцов будут созданы барьеры, которые будут препятствовать незаконному переходу границы. Завершить строительство образцов планируется в течение месяца, передает ТАСС.
Антимигрантская стена на границе с Мексикой — одно из ключевых предвыборных обещаний президента США Дональда Трампа. Протяженность барьера должна составить более 3 тысяч км.
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