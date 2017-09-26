Под Винницей взрываются склады с боеприпасами

Взрывы раздаются на крупном складе боеприпасов в поселке Калиновка Винницкой области.
На территории военной части взрываются артиллерийские снаряды. Жителей ближайших сел эвакуируют.
По сообщениям очевидцев, осколки долетают до окраин Винницы.
На арсенале в Калиновке хранится 188 тысяч тонн боеприпасов (10 тыс. условных вагонов) на площади 60 га. Среди них — ракеты системы залпового огня «Смерч», «Ураган» и «Град», отмечает ТАСС.
По сообщениям очевидцев, осколки долетают до окраин Винницы.
На арсенале в Калиновке хранится 188 тысяч тонн боеприпасов (10 тыс. условных вагонов) на площади 60 га. Среди них — ракеты системы залпового огня «Смерч», «Ураган» и «Град», отмечает ТАСС.
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