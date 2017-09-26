Пёс-2
ТВ-Эфир
Пёс-2
    Антимонопольщики потребовали вернуть в Пулково 15 минут бесплатной парковки. Санкт-Петербург, аэропорты, автомобили, штрафы, ФАС, парковка, Пулково. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВАнтимонопольщики потребовали вернуть в Пулково 15 минут бесплатной парковки

    Антимонопольщики потребовали вернуть в Пулково 15 минут бесплатной парковки

    комментировать

    Антимонопольщики потребовали вернуть в Пулково 15 минут бесплатной парковки

    Антимонопольщики потребовали вернуть в Пулково 15 минут бесплатной парковки

      Благодаря многочисленным жалобам петербургских водителей, ФАС предписала установить в аэропорту больше времени для посадки и высадки пассажиров из легковых авто.

      Чуть больше месяца предоставила ФАС воздушной гавани Северной столицы на то, чтобы вернуть водителям пять минут бесплатной парковки у аэропорта Пулково. В ведомстве прислушались к многочисленным жалобам горожан: заявителей возмутило сокращение и без того непродолжительного интервала.

      В начале лета четверть часа стоянки без оплаты внезапно превратилась в 10 минут. И каждый автолюбитель, выходивший за рамки 600 секунд, автоматически был вынужден оплачивать тысячу рублей за часовую парковку. Позднее штраф снизили до 700 рублей.

      Неудачливые водители также уверяют, что в такой «разгрузочный квест» невозможно уложиться по времени из-за блокирующих дорогу плательщиков. Неудобства доставляют и не желающие переплачивать автовладельцы: они просто выезжают с территории и возвращаются обратно.

      Чтобы пресечь такие автокарусели, в ФАС посоветовали взять пример со столичных Домодедово и Шереметьево. На реализацию проекта у Пулково есть время до 1 ноября.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru