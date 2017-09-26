Антимонопольщики потребовали вернуть в Пулково 15 минут бесплатной парковки

Благодаря многочисленным жалобам петербургских водителей, ФАС предписала установить в аэропорту больше времени для посадки и высадки пассажиров из легковых авто.
Чуть больше месяца предоставила ФАС воздушной гавани Северной столицы на то, чтобы вернуть водителям пять минут бесплатной парковки у аэропорта Пулково. В ведомстве прислушались к многочисленным жалобам горожан: заявителей возмутило сокращение и без того непродолжительного интервала.
В начале лета четверть часа стоянки без оплаты внезапно превратилась в 10 минут. И каждый автолюбитель, выходивший за рамки 600 секунд, автоматически был вынужден оплачивать тысячу рублей за часовую парковку. Позднее штраф снизили до 700 рублей.
Неудачливые водители также уверяют, что в такой «разгрузочный квест» невозможно уложиться по времени из-за блокирующих дорогу плательщиков. Неудобства доставляют и не желающие переплачивать автовладельцы: они просто выезжают с территории и возвращаются обратно.
Чтобы пресечь такие автокарусели, в ФАС посоветовали взять пример со столичных Домодедово и Шереметьево. На реализацию проекта у Пулково есть время до 1 ноября.
В начале лета четверть часа стоянки без оплаты внезапно превратилась в 10 минут. И каждый автолюбитель, выходивший за рамки 600 секунд, автоматически был вынужден оплачивать тысячу рублей за часовую парковку. Позднее штраф снизили до 700 рублей.
Неудачливые водители также уверяют, что в такой «разгрузочный квест» невозможно уложиться по времени из-за блокирующих дорогу плательщиков. Неудобства доставляют и не желающие переплачивать автовладельцы: они просто выезжают с территории и возвращаются обратно.
Чтобы пресечь такие автокарусели, в ФАС посоветовали взять пример со столичных Домодедово и Шереметьево. На реализацию проекта у Пулково есть время до 1 ноября.
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