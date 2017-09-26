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    Черные риелторы из владимирской банды получили от 19 до 22 лет колонии

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    Черные риелторы из владимирской банды получили от 19 до 22 лет колонии

    Черные риелторы из владимирской банды получили от 19 до 22 лет колонии

    Черные риелторы, орудовавшие в Муроме Владимирской области и убившие двух женщин, услышали приговор.

    Наталье Шмелёвой назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы, ее супругу Сергею Шмелёву — 22 года лишения свободы, Михаилу Большакову — 19 лет лишения свободы.

    СУ СК РФ по Владимирской области: «В зависимости от исполняемой роли они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных частями 3, 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество), части 2 статьи 105 УК РФ (Убийство) и части 2 статьи 163 УК РФ (Вымогательство)».

    Банда орудовала в Муроме в 2009–2013 гг. Шмелёва искала одиноких граждан, лиц с алкогольной зависимостью и, представляясь опытным риелтором, продавала их квартиры через знакомых юристов. Преступники присваивали себе вырученные деньги и запугивали людей, лишившихся жилья. Преступники совершили два убийства, опасаясь обращения потерпевших в правоохранительные органы. Шмелёвы с Большаковым расправились с двумя женщинами в лесу за деревней Орлово Муромского района и закопали тела, сообщает сайт СК РФ по Владимирской области.

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