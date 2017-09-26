Суд продлил арест Шакро Молодому до 15 марта 2018 года

Никулинский суд Москвы продлил срок содержания под стражей криминальному авторитету Захарию Калашову, более известному как Шакро Молодой.
Сегодня Никулинский суд провел предварительные слушания по делу о вымогательстве, фигурантом которого является Захарий Калашов. Они прошли в закрытом режиме. Арест Шакро Молодого был продлен до 15 марта следующего года, передает ТАСС.
Тенгиз Папаскуа, адвокат Захария Калашова: «Суд удовлетворил ходатайство гособвинения и продлил фигурантам дела меру пресечения до 15 марта 2018 года: 11 обвиняемым в виде содержания под стражей и одному — в виде домашнего ареста».
Следующее заседание Никулинского суда, на котором начнется рассмотрение по существу, назначено на 10 октября, сообщает «Интерфакс».
Тенгиз Папаскуа: «Следующее заседание пройдет 10 октября в 13:00».
Напомним, в декабре 2015 года у ресторана Elements произошла перестрелка. У владелицы заведения вымогали 8 млн рублей под угрозой применения насилия. Кроме того, с июня 2015 года по август 2016 года у гендиректора крупного акционерного общества требовали 10 млн рублей. По версии следствия, Захарий Калашов связан с обоими преступлениями.
Тенгиз Папаскуа, адвокат Захария Калашова: «Суд удовлетворил ходатайство гособвинения и продлил фигурантам дела меру пресечения до 15 марта 2018 года: 11 обвиняемым в виде содержания под стражей и одному — в виде домашнего ареста».
Следующее заседание Никулинского суда, на котором начнется рассмотрение по существу, назначено на 10 октября, сообщает «Интерфакс».
Тенгиз Папаскуа: «Следующее заседание пройдет 10 октября в 13:00».
Напомним, в декабре 2015 года у ресторана Elements произошла перестрелка. У владелицы заведения вымогали 8 млн рублей под угрозой применения насилия. Кроме того, с июня 2015 года по август 2016 года у гендиректора крупного акционерного общества требовали 10 млн рублей. По версии следствия, Захарий Калашов связан с обоими преступлениями.
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