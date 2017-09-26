Путин уволил с военной службы главкома ВКС Бондарева

Генерал-полковник Виктор Бондарев освобожден от должности главнокомандующего ВКС РФ и уволен с военной службы. Об этом говорится в указе президента Владимира Путина, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Из текста указа: «Освободить от занимаемой должности и уволить с военной службы генерал-полковника Бондарева Виктора Николаевича, главнокомандующего Воздушно-космическими силами».



Ранее глава комитета Совета Федерации по регламенту Андрей Кутепов подтвердил, что Виктор Бондарев стал членом верхней палаты парламента. По словам Кутепова, экс-главком ВКС попросил включить его в состав комитета СФ по обороне и безопасности.