Готовность на 100%: на заседании правительства Петербурга обсудили отопительный сезон и инвестиции

Главной темой на заседании в Смольном стала подготовка города к зиме. Также не забыли в администрации отметить грамотами и наградами отличившихся вице-губернаторов и председателей комитетов.

Сегодня на заседании правительства Петербурга грамотами, наградами и букетами отметили нескольких чиновников. Благодарности получили вице-губернаторы Албин и Говорунов, председатели комитетов по безопасности, финансов, печати, культуры.



Город успешно провел международный экономический форум, Кубок конфедераций, главный военно-морской парад. Правда, в списке награжденных не оказалось председателя комитета по туризму. Хотя гостей в Петербурге в этом году было как никогда много.



«Время Андрея Мушкарёва еще не пришло» — так в кулуарах Смольного сформулировали причину, по которой молодого и креативного главу комитета сегодня обошли вниманием. Но основным пунктом заседания, конечно, стал наступающий отопительный сезон, передает корреспондент НТВ Александр Щерба.



Отчет держал председатель комитета по энергетике Андрей Бондарчук. Сенсаций здесь не было. Теплогенерирующие компании готовы на 100 процентов. Так же как и дома к приему тепла. Это подтвердил уже глава жилищного комитета Валерий Шиян. На периодическом протапливании почти все школы, детские сады, больницы и большая часть жилого фонда.



Андрей Бондарчук, председатель комитета по энергетике: «Каких-то серьезных проблем нет. Город, безусловно, готов к отопительному сезону. Сейчас проводятся проверки Ростехнадзором, администрацией районов, комитетом по энергетике, выявляются замечания. Эти замечания ликвидируются в срок».



Комментарий губернатора был таким же позитивным. Что и понятно: теплая погода пока не дает поводов для критики.



Георгий Полтавченко, губернатор Санкт-Петербурга: «Та работа, которую мы ведем, кажется, дает свой результат. Самое главное ее не ослабевать и наращивать контроль, осуществлять качественные работы. Тем более, средства предусмотрены».



Положительные эмоции сегодня полностью царствовали в Смольном. После доклада об успешном осеннем призыве военный комиссар города Сергей Качковский только заикнулся о необходимости ремонта здания городской призывной комиссии, как Георгий Полтавченко сразу пообещал решить проблему в течение месяца.



Строительство нового водовода на Василевском острове также с подачи градоначальника уже попало в адресно-инвестиционную программу на следующий год. Завершавшая выступления глава комитета по инвестициям Ирина Бабюк потратила всего несколько минут, чтобы убедить собравшихся в том, что ее комитет всё делает правильно.



Например, отдавая землю одной из теплогенерирующих компаний для строительства котельной, город не только обогреет часть Приморского района, но и получит прибыль от аренды в размере 140 тысяч рублей. Или отдавая землю для производства жизненно необходимой техники для инвалидов, городская казна также пополнится на 5 млн 980 тыс. рублей.



Заседание правительства завершилось практически в рекордно короткие сроки. Спустя полтора часа после начала вопросы повестки дня были исчерпаны. Такое вряд ли будет возможно, когда наступит тот самый зимний период, о подготовке к которому сегодня столь бодро отрапортовали.