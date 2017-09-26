Депутату от «Батькивщины» выбили зубы во время драки в Киевоблсовете: видео

Депутата Киевоблсовета от «Батькивщины» Владислава Хахулина госпитализировали в результате драки, произошедшей во время заседания.
Как сообщает «Украинская правда», на Хахулина напал депутат от Блока Петра Порошенко Виталий Карлюк. Потерпевший после удара потерял сознание. Его забрала прибывшая скорая.
По данным медиков, у парламентария сломана челюсть и выбиты зубы. Кроме этого, у него диагностировали сотрясение мозга.
Конфликт произошел после того, как несколько депутатов от БПП встали со своих мест и начали блокировать трибуну. Возмущение депутатов вызвало то, что председатель облсовета не вынесла на голосование их инициативу о регламенте работы законодательного органа. Владислав Хахулин вступился за главу совета, за что и получил мощный удар в лицо.
В «Батькивщине» уже заявили, что обратятся в правоохранительные органы с требованием привлечь депутата-драчуна к ответственности.
По данным медиков, у парламентария сломана челюсть и выбиты зубы. Кроме этого, у него диагностировали сотрясение мозга.
Конфликт произошел после того, как несколько депутатов от БПП встали со своих мест и начали блокировать трибуну. Возмущение депутатов вызвало то, что председатель облсовета не вынесла на голосование их инициативу о регламенте работы законодательного органа. Владислав Хахулин вступился за главу совета, за что и получил мощный удар в лицо.
В «Батькивщине» уже заявили, что обратятся в правоохранительные органы с требованием привлечь депутата-драчуна к ответственности.
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